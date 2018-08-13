СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-12T19:37:48+03:00

Под Красноярском хозяин выгнал алабая за то, что он добрый. Фото: "Приют собачих сердец "Верность".

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Эта история произошла под Красноярском, в Березовском районе. Алабай по имени Граф оказался на улице из-за своей… доброты. За дверь его выгнал собственный хозяин.

- Я злого хотел, а он добрый, не охраняет! – откровенно объяснил мужчина.

В сторожа не годится, зачем с ним возиться, решил он. И предпочел избавиться от питомца.

- Песик молодой, два года, мальчик, - делится красноярка Елена И. (именно она в паблике «Верность» рассказала историю собаки). – Бегает худой, потому что очень голодный. Мало кто кормит. Находится в деревне Челноково.

Графу очень нужен новый дом и хозяева. А пока требуется помощь в отлове и перевозке его в клинику на кастрацию.

- Я готова быть куратором, оплачу кастрацию и перевозку, - продолжает Елена. – Звоните мне - 8 950 418 65 36, https://vk.com/id181521080.