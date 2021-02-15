Ласковая, любопытная, трогательная… По собачьим меркам, Стеша – еще совсем ребенок, ей только десять месяцев. Но малышка успела понять, как это – быть ненужной, ее предали уже трижды. Разные люди, отговорки тоже у всех свои: оказалась беспородной, вылезла аллергия, все грызет. Результат один: брошенная хозяевами, Стеша оказалась на улице. Ее историю рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в центре защиты животных «Бездомный Пес. Соседи».Пролежала в сугробе 6 часовСтешу нашли на Свободном (Красноярск) в конце декабря прошлого года. Позже выяснилось: хозяйка выставила питомицу за дверь – на мороз. Дрожащая собака в растерянности металась по двору, заглядывала в глаза прохожим. Только что она была домашней и вот…Белый Mersedes появился, будто ниоткуда – увернуться Стеша не успела. Благо удар был не очень сильным. Взвизгнув от боли, кинулась наутек, отбежала, рухнула на снег. В сугробе она пролежала шесть часов. Пока кто-то из прохожих не сжалился – вызвал волонтеров.Они бросили клич по соцсетям: ищем хозяев! Отвезли раненую Стешу к ветеринару. Оказалось, у нее сильный ушиб задней части. Вскоре собака поправилась. Зоозащитники удивлялись: как она очутилась на улице? Воспитанная, деликатная, приучена к выгулу. Притом совершенно не агрессивная. За что с ней так?«Рассел» за копейкиВпрочем, через несколько дней объявились бывшие владельцы малышки, сразу несколько. Но возвращать собаку себе никто из них не думал.Что же случилось со Стешей? Первые хозяева купили ее через сайт объявлений. Давно мечтали о джек-рассел-терьере, модная нынче порода. Вот и присмотрели: черно-бело-рыжую кроху предлагали за копейки. Понятно, без документов. «Ну а что тратиться? Зачем нам бумажки?» - по рукам ударили быстро.Месяца три поиграли с неуклюжей малышкой. А после спохватились: расселом тут и не пахнет, дворняжка обыкновенная. И неважно, что она к ним привязалась, ходила хвостиком. Порода (а, точнее, ее отсутствие) оказалась важнее. Так что моментально уступили попавшую в немилость питомицу новой хозяйке – молодой женщине.Напакостила – за дверьДля Алины* порода щенка значения не имела. Она с удовольствием возилась с лопоухим приобретением. Но особенно не воспитывала – за изгрызенные обои (у Стеши резались зубки) не ругала.Но тут произошло непредвиденное. У Алены – она недавно забеременела - вдруг появилась аллергия. Расстроилась, конечно: жаль отдавать собаку, но здоровье дороже. Опубликовала на интернет-ресурсе объявление – никакой реакции. Тогда собралась увезти питомицу в другой город к бабушке и дедушке.Но подвернулся новый вариант, ей позвонили. «Собака – прелесть, - щебетали в трубке. – Я о такой давно мечтала. Забираю немедленно!». И Стеша со всем «приданым» перекочевала к новой хозяйке Катерине* – на съемную квартиру.Но продержалась там пару недель, не больше. В первый же день умудрилась огорчить владелицу. «Грызет углы и мебель», - констатировала Катерина. Повторимся: целенаправленно собаку не воспитывал никто. Откуда ей знать, как себя вести?К тому же Катя ждала ребенка, заниматься с животным времени не было совсем. В один из дней заметив следы зубов на ножке стула, взвилась. И выставила Стешу на улицу, не обращая внимания на жалобный скулеж.Не игрушка - любимицаТри хозяйки – три потери. Не факт, что их не было больше, говорят волонтеры. Они поставили собаку на ноги, сделали для нее ветпаспорт, стерилизовали. И главное – нашли передержку.- Стеша – золотой ребенок, - рассказывает семья, давшая ей временный приют. – Мы все полюбили это чудо. Если бы не разные весовые категории с нашим песиком, он у нас меньше кошки, поэтому не получается всем вместе гулять, скорее всего, мы оставили Стешеньку себе насовсем. Очень умная и добрая собака. Понимает команды «место», «сидеть», «даи лапу». Кстати, ничего не грызет. Может попробовать на вкус обои, если только оставишь одну на о-о-о-чень долгий срок. И то необязательно.Передержка – это отлично. Но собаке нужен свой дом. Слишком много пережила, слишком часто предавали. Но Стеша не потеряла веру в людей.- Характер идеальный! - говорят волонтеры. – Не любит оставаться одна. Ей надо играть, учиться чему-то новому, быть любимицеи . Если у вас нет времени, она не ваш вариант. Это не то животное, которое будет лежать как предмет декора. Нужны активные хозяева, готовые подолгу гулять с неи в теплую погоду, а не по 15 минут. Также Стеше необходимы игрушки и косточки. Обожает детей, равнодушна к кошкам, с собаками, в принципе, тоже дружна, если собака крупная и воспитанная. Может немного ревновать хозяина к другой собаке. Поэтому лучше еи быть единственнои . Но на одной из передержек прекрасно ужилась с пятью собаками.КОНКРЕТНОСЕМЬЯ ДЛЯ СТЕШИ- Мы составили «фоторобот» будущих хозяев, продолжают зоозащитники. - В идеале это семья с подросшими детьми, где уже точно знают, что аллергии на животных нет ни у кого. В свое жилье! Не съемное. Чтобы кормили собаку, как полагается, а не костями и колбасой. Чтобы знали, что собаку, как и ребенка, надо воспитывать, играть с ней и ухаживать. Чтобы понимали, что собака может и будет линять! А это значит нужно быть готовым к уборке и вычесыванию. Словом, ищем новых ответственных взрослых хозяев!Если вы хотите взять Стешу в свою семью, пишите на номер 8 913 197 48 38 (лучше WhatsApp или Viber), Алена.(*имена хозяек изменены).