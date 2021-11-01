Ледяная каша поглощала его прямо на глазах: мужчина спас тонущего в -30 прохожего

Виктор Малышенко из Лесосибирска Красноярского края спас тонущего в тридцатиградусный мороз парня. Фото: архив семьи. Фото: ИВАНОВА Диана

Жизнь человека висела на волоске, еще несколько минут, и было бы поздно, но он успел. Виктор Малышенко из Лесосибирска Красноярского края спас тонущего в тридцатиградусный мороз парня. И неожиданно для себя попал в финал «Премии МИРа» (конкурса, направленного на выявление героев среди наших соотечественников) – в номинации «Подвиг».

Впрочем, для самого Виктора подвиги - это, скорее, работа. Вот уже 12 лет он трудится спасателем, на воде, в лесах и горах. Принимал участие в ликвидации ЧС, был награжден.

И тем не менее тот вечер, 6 января 2021 года, запомнит навсегда. Виктор был на дежурстве вместе со своим товарищем. А пост спасателей в Лесосибирске находится неподалеку от берега Енисея. Место красивое – вид потрясающий, но опасное – слишком крутой склон. Оттуда любят скатываться на велосипедах и плюшках (когда встанет лед). Но на этот раз человек попал в беду.

- Во время очередного обхода (было около одиннадцати вечера) мне послышались со стороны реки какие-то крики, - вспоминает 35-летний спасатель. – Кто-то звал на помощь. Прихватив все необходимое, я не мешкая кинулся на зов. А мой напарник стал звонить дежурному и в «скорую» - чтобы прислали бригаду.

Выскочив на берег, Виктор обомлел. Метрах в 300 от их станции в воде барахтался человек. Когда спустился, рассмотрел: ледяная каша поглощала его прямо на глазах.

Парень еле держался: бился из последней мочи. Пытался найти точку опоры, хоть за что-то ухватиться окоченевшими пальцами. Но буквально замерзал – было почти -30, дул сильный ветер. К тому же промокшая куртка облепила тело, тянула вниз. Кричать уже не было сил, только хрипел. Казалось, вот-вот, и камнем пойдет ко дну.

Не все герои носят плащи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Но тут подоспел Виктор. В считанные минуты он вызволил парня из ледяной ловушки и на себе поволок по склону. Идти сам пострадавший не смог, от студеной воды свело мышцы. Чтобы бедняга не окончательно не отморозил руки, мужчина отдал ему свои перчатки. Шаг за шагом, но притащил на станцию, а там юноше оказали первую помощь, напоили горячим чаем. А дальше подъехала «скорая».

Как выяснилось, парню всего 20 лет. Немного придя в себя, он рассказал:

- Ни о каком риске даже не думал. Просто хотел глянуть, встал ли на Енисее лед. Спускался по тропинке, но потерял ее в темноте. А потом поскользнулся – поехала нога – и скатился прямо в реку. Рядом никого не было.

И если бы не Виктор, эта история могла бы закончиться трагически. Благо, парень серьезно не пострадал. Уже на следующий день пришел на станцию, благодарил спасателей. И признался: эту дату, 6 января, будет считать своим вторым днем рождения.

«Настоящий мужик», «есть такая работа, людей спасать», - вот что пишут о Викторе в соцсетях. А недавно стало известно: его номинировали на «Премию МИРа». Вот уж точно – «не все герои носят плащи». Желаем победы!

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