8 тонн смерти: в Якутии мужчина остановил неуправляемый грузовик с мертвым водителем

Сергей Кирпичев из Якутии, отец троих детей, остановил потерявший управление грузовик. Фото: Саха Медиа.

В Якутии водитель БелАЗа Сергей Кирпичев, рискуя собой, смог остановить потерявший управление УРАЛ. И тем самым предотвратил крупное ЧП: рядом была газовая заправка, электроопоры. Одна искра, и рвануло бы так! Но, к счастью, рядом оказался он.

Сергей Иванович – водитель с 30-летним стажем. А с 1994 года работает на Крайнем Севере – в Мирнинско-Нюрбинском ГОК АЛРОСА. Управляет самосвалом-гигантом.

Признается: это дело жизни, мечтал о нем всегда. Казалось бы, вполне себе мирная профессия. Правда, требует постоянной включенности, способности принимать стремительные решения. Это ему и помогло.

В тот день, 10 октября, Сергей Кирпичев вышел в самый обычный рейс. Перевозил горную породу по технологической дороге – на склад. «Я когда еду, всегда кручу головой на 360 градусов», - улыбается он. Но тут оказалось не до шуток.

Вдруг мужчина заметил: тяжелый УРАЛ-«вахтовка» (гибрид грузовика и автобуса), который двигался перед ним, как-то странно завилял. Выкатился почти на обочину, что такое?

Решение пришло сразу же. На «встречке» было пусто. Тогда Сергей догнал машину, заглянул в кабину, а там – никого. (Позже выяснится, водителю стало плохо с сердцем, он умер прямо за рулем). В двух шагах – газовая заправка, УРАЛ вот-вот мог сбить столб, и тогда беды не миновать…

Сергей уже почти 30 лет работает водителем БелАЗа. Фото: Саха Медиа.

Отреагировал моментально: ударил по газам и обогнал «вахтовку». Умудрился рассчитать так, чтобы успеть припарковать на обочине своего гиганта. А потом кинулся навстречу УРАЛу. Тот уже выехал на самый край - опасно накренился. Казалось, несколько секунд, и перевернется, налетит на столб.

- Подбегаю, запрыгиваю на подножку, распахиваю дверь и глушу двигатель. Получилось!

Кирпичев удалось остановить «машину смерти» в нескольких десятках метров от заправки. Лишь тогда он обернулся к лежащему на сиденье водителю и обомлел: мужчина уже не дышал. Причина смерти – острая сердечная недостаточность, объяснили потом врачи.

И, если бы не Сергей, могла произойти трагедия. На днях компания наградила своего сотрудника – он получил благодарственное письмо и прибавку к зарплате – 50 тысяч рублей.

Но, когда его называют героем – отец троих детей, не побоялся рискнуть собой – Сергей Иванович смущенно отмахивается:

- Какой герой? Это просто мужской поступок, нор-маль-ный мужской поступок.

«Комсомольская правда – Красноярск» благодарит за помощь в подготовке публикации журналиста Олега Шапошникова (Якутия).

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