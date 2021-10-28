«Прижался, как ребенок к маме»: пропавший щенок вернулся домой спустя год разлуки

В Якутии пропавший без следа маленький щенок вернулся к хозяевам спустя целый год. Фото: зооклуб "Любимец".

«Диего вернулся!»- чудесная история произошла в Якутии: пропавший без следа маленький щенок вернулся к хозяевам спустя целый год. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в зооклубе «Любимец».

Все произошло буквально на днях. Жительница Якутска Анжелика Дружина (она – заводчица собак шелти) вывела на прогулку своего питомца. И на одной из улиц заметила пса-одиночку. С ходу определила: восточно-европейская овчарка, мальчик. Но хозяев нигде не было, бедняга явно потерялся, скитался без присмотра.

Возможно, кто-то бы прошел мимо, мол, зачем тратить время на бесхозного пса? Но не она, оставить собаку в беде Анжелика не смогла. Тут же нашла номер заводчицы этой породы (они здесь наперечет), позвонила. Выяснилось, у одной в семьи в Якутске как раз пропала овчарка. Но, увы, найденыш оказался не их собакой.

Тогда решили отвезти его в зооклуб «Любимец». А там разглядели клеймо и по нему «пробили» владельцев. Причем базе клуба нашелся даже их номер телефона – позвонили. Это была семья Владимировых.

Диего вместе с хозяйкой Нюргуяной. Фото: зооклуб "Любимец".

Первые секунды хозяйка, Нюргуяна, не могла поверить своим ушам: «Диего вернулся?! Он же пропал еще год назад – совсем крохой». Как оказалось, щенок убежал со двора, потому что кто-то не закрыл калитку. А, нагулявшись, найти дорогу домой уже не смог.

Надо было видеть его встречу с хозяевами.

- Это настоящее чудо! Мне вчера посчастливилось стать свидетелем встречи Диего и владельцев, - делится жительница Якутска Диана Егорова. – Он сразу прижался, как ребенок к маме Нюргуяне. Это было очень трогательно… Спасибо всем за неравнодушие. А ты, Диего, не теряйся больше!

По словам Нюргуяны, хозяйки собаки, за год семья потеряла надежду. Конечно, искали, но все зря. И только одна из дочек – Элла - была уверена: малыш найдется, вот посмОтрите! И была права.

Счастливый пес прижимался к хозяйке, как к маме. Фото: зооклуб "Любимец".

- А у нас год выдался особенным: в семье появился четвертый ребенок, построили новый дом. А теперь еще и Диего нашелся: такая радость. Поразительно, он пропал маленьким щенком. И все это время нас помнил, потому что при встрече узнал с первых же секунд. Чудо!

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