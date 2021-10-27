«Его тело содрогалось в конвульсиях»: в Красноярске четверо подростков спасли мужчину с приступом эпилепсии

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В красноярском микрорайоне Северный на улице Мате Залки четверо подростков спасли жизнь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом в своей рубрике «Оперативный» дежурный слушает, сообщает полиция.

26 октября в полицию поступил звонок от красноярки, которая рассказала о подростках, спасших жизнь человека. Вечером, примерно в 20:00 часов женщина шла по улице и услышала крики помощи. Прибежав на место, она увидела, что на тротуаре лежит молодой парень:

- Его тело содрогалось в конвульсиях, было очевидно, что у него случился припадок, - цитируют полицейские женщину.

Рядом находилось четверо подростков. Они рассказали, что уже вызвали скорую помощь. Двое ребят повернули мужчину на бок и удерживали, оказывая первую помощь. Остальные побежали на дорогу, чтобы сориентировать машину «скорой».

Приехавшие врачи похвалили подростков. По их словам, они все сделали правильно и буквально спасли молодому мужчине жизнь:

- У мужчины, скорее всего, случился приступ эпилепсии, и молодые люди предприняли правильные манипуляции, которые помогли не допустить тяжелых долговременных последствий для здоровья, - отметили врачи.

После приезда бригады медиков, школьники оставались с мужчиной до тех пор, пока его не увезли в больницу. Женщина же записала данные мальчишек. Сейчас решается вопрос о поощрении юных красноярцев.

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