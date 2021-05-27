«Поезд мог поехать в любую секунду»: в Красноярске подростки спасли мужчину, потерявшего сознание на путях

Фото: пресс-служба КрасЖД

Инцидент произошел 21 мая на Путепроводе в Красноярск. Мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте, но дойти до перрона самому, красноярцу было не суждено. Ему резко стало плохо, и мужчина упал без чувств прямо на железнодорожные пути.

Все могло закончиться трагедией, но нарушителя спасла случайность. Именно в этот момент на остановочном пункте работали воспитанники Детской железной дороге – четверо подростков.

В КрасЖД сообщают, что дети увидели мужчину и сразу же вызвали взрослых работников станции. Они вытащили пострадавшего на перрон, оказали первую помощь и вызвали скорую.

- Путепровод – это одна из самых оживленных остановок. Там же фиксируется больше всего нарушений. Опасность в том, что на Путепроводе поезда ходят практически каждые 10 минут, а мужчина переходил пути в неположенном месте. Так что поезд мог выехать в любую секунду. Не будь там детей, мужчину попросту могли не заметить, так как основное внимание уделяется пешеходным переходам, где наибольший поток людей - рассказывают в ведомстве.

Так, благодаря быстрой реакции школьников, мужчина был спасен. В апреле на станции «Енисей» произошел похожее происшествие. Пенсионер успел за секунду до столкновения выпрыгнуть из-под надвигающегося поезда. Но счастливо заканчивается лишь малая часть подобных случаев. В 2021 году на путях Красноярской железной дороге только по причине нарушения правил безопасности погибли 17 человек.

Напомним, что сейчас в Красноярске проходит месячник «Детской безопасности». В рамках месячника представители КрасЖД организуют специальные профилактические уроки в общеобразовательных школах, расположенных рядом с магистралью. Продлится он до 3 июня.