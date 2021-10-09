Красноярские школьники помогли задержать грабителя Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярские школьники помогли полицейским задержать грабителя. Они увидели, как тот вытащил деньги из брюк пожилого мужчины и бросились за ним вдогонку, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Все произошло в конце августа в Ленинском районе Красноярска.

– Потерпевший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, вытащил из кармана его брюк 7 тысяч рублей и скрылся. Произошедшее заметили двое подростков, которые гуляли неподалеку, – рассказали в ведомстве.

Парни не раздумывая бросились за грабителем.

– Мы сумки бросили и погнались за ним. Он пробежал пару дворов и мы разделились оббегая дом, чтобы поймать его. Схватили, начали расспрашивать, что он украл, а потом взяли под руки повели на место преступления. Дедушка к тому времени уже вызвал полицию, – рассказали ребята.

На счету мужчины оказалось несколько судимостей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Оказалось, что 41-летний задержанный не в первый раз совершил подобное преступление. Месяцем ранее он увидел как на на улице 2-ая Краснофлотская 85-летний пенсионер пересчитывал деньги и не долго думая подбежал к нему, выхватил пачку купюр из рук и скрылся.

На счету грабителя не одна судимость и вскоре он снова отправится под суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.