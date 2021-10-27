«Мама, я засланка с другой планеты!»: сибирячка в 45 лет узнала, что она приемная, и… обрадовалась

Надя с мамой Нелли на новогоднем утреннике. Фото: архив семьи

Не было бы счастья, да несчастье помогло… Надежда Перепич из Красноярска потеряла семью, когда ей было только два годика. Отец погиб, мама уехала на заработки, чтобы прокормить четверых детей. А свекровь одна не справилась – сдала всех в детдом. Надюшка была самой маленькой. Ее удочерили почти сразу. Единственный ребенок, росла принцессой. И только в 45 лет узнала, что она приемная, чудом избежала сиротской доли. Свою удивительную историю Надежда рассказала «Комсомольской правде – Красноярск».

Хранила тайну всю жизнь

- Однажды в первом классе я была ведущей на новогоднем утреннике. Мама-учительница смастерила для меня костюм Снегурочки. И все ахнули: «Неля, она какая-то неземная! Я еще смеялась: «Мама, я у тебя засланка! Наверное, с другой планеты!».

Надя в детстве. Фото: архив семьи

Как чувствовала… Спустя почти четыре десятка лет Нелла Антоновна Андреева (сейчас ей 80) призналась дочке: она приемная. Эту тайну она хранила всю жизнь. И все-таки решила открыться.

- Мне в июле исполнилось 45, а в августе это случилось. Полная неожиданность, я была ошеломлена, заплакала. Мама сказала: «Твоих настоящих родителей зовут Тамара и Виктор Егошины, они жили в Таштыпе, это Хакасия. А мы с папой взяли тебя из детдома в Абакане». Выходит, от прежней семьи у меня осталось только имя. Мама много лет собиралась съездить в мое село, но так и не решилась.

Надя - первоклассница. Фото: архив семьи

Семью выбрала сама

Надежда вспоминает, лет в 10 несколько раз спрашивала маму: «В кого я такая?».

- У меня носик картошкой, глаза, как у лисички, хитрые, тонкие губы. А фигура такая – сбитая. Мама же, напротив, хрупкая, с мелкими чертами лица. И она отвечала: «Ты в отцову родню, тетю Линду из Эстонии». А я ее никогда и не видела. Зато всегда заявляла: «Я - эстонка». И тут узнаю – я приемная.

… Нелла и Михаил Андреевы работали в школе. Она преподавала в начальных классах, он был учителем труда. Служебный роман: познакомились, полюбили, поженились. Но детей у них быть не могло, так уж сложилось. Вместе решили: возьмем ребенка-сироту.

- Посмотреть ребятишек я поехала без Михаила, - вспоминала Нелла Антоновна. – Абаканский дом малютки… Села на лавочку, самой страшновато. Вижу, группку детей куда-то повели, совсем еще маленьких. И тут от них отделяется девочка – и ко мне! Мигом вскарабкалась на колени. Рассмотрела брошку на шарфике: «Ой, у тебя глаза, как она!». А там был большой синий камень. Устроилась и заявила: «Мам, когда пойдем домой? Я домой хочу!». Вернулась я, говорю: «Миша, не могу ее оставить там. Поехали заберем!».

Надя в школе и в юности. Фото: архив семьи

Так Надя и стала Андреевой. Сначала жили в Минусинске, потом перебрались в Красноярск. Девочку растили, как родную.

- Мама – педагог, имела почетный знак «Народного учителя». Она уникум, учитель от Бога. Например, на обложке тетради за каждую пятерку рисовала звездочки. И сразу было понятно, сколько у ребенка отметок «отлично». Мы видели и старались быть не хуже.

Мама – учитель, но у меня не требовали быть примером. Наоборот, была шебутная. Однажды в деревне (лет в 5-6) даже голыми руками поймала змею. Ядовитую! Хвать за шею и несу маме! Она, как увидела, упала в обморок.

Мама была моей первой учительницей. Но, если не выучила, двойку поставит запросто. А я такая ревнивая была: на перемене идем в столовую, первоклашки ее окружат, отталкиваю: «Не трогайте, это МОЯ мама!».

Посвятила себя помощи людям – как мама

Увы, Михаил умер совсем молодым, в 47 лет, семья осиротела. Так что Нелла Антоновна воспитывала дочку одна.

- А, когда мне исполнилось 18, соседи познакомили маму с хорошим человеком. Она потом говорила: раз увидела, и в душу запал. Попросила у меня разрешения выйти за него замуж. Я согласилась сразу.

Папа Михаил, мама Нелли и бабушка Лена. Фото: архив семьи

Скорее всего, благодаря маме, которая всю себя посвятила людям, Надя выбрала и профессию. После выпускного поступила в медицинский колледж. А после больше 20 лет отработала медсестрой. Удачно вышла замуж, они с Павлом четверть века вместе.

- Мужа я сама себе выбрала. Работала на заводе медсестрой. И у нас на кардиограмму пришел молодой человек. Делаю, у самой ручонки трясутся, так мне понравился. Высокий, правильные черты лица. Почувствовала: мой. Нашла телефонный номер в анкете. Рискнула позвонить. – Что-то не так с кардиограммой? – Да нет. А у вас есть девушка? Может быть, мы встретимся?». Так что первое свидание назначила сама.

С тех пор они не расстаются. Завели двоих детей: дочка учится в медколледже, сын в школе.

Надежда сейчас. Фото: архив семьи

После ТОГО разговора с мамой Надежда вся в слезах позвонила мужу. Тот сначала не поверил. Потом надоумил изучить свидетельство о рождении, а там что-то не сходится: между датами рождения, выдачи и регистрации – годы. Тогда посоветовал: «Подай объявление в соцсети, в группу Таштыпа, может, кто откликнется?». Вот она и написала. А уже на следующий день ей ответили «Здравствуй! Я твоя сестра!».

Одно лицо: не надо никаких тестов ДНК!

Оказалось, Надюшку (именно так ее называли родители) близкие искали всю жизнь. Но, кроме имени и даты рождения, ничего о ней не знали.

- Сказать правду, переживала очень: отчего-то же я попала в детдом? Может, какой криминал. А история оказалась светлая.

Село Таштып (Хакасия), середина 70-х. В тех краях шло строительство ветки железной дороги Абакан – Тайшет, «трассы мужества». Работа тяжелая: рубили лес, прокладывали рельсы, еду варили на костре. И в один из дней произошел несчастный случай – Виктор Егошин, отец Нади, трагически погиб.

Надежда с матерью и отчимом. Фото: архив семьи

- Мама, Тамара Егошина, осталась одна с четырьмя дочками. Чтобы заработать, была вынуждена уехать на строительство той же дороги. А нас поручила бабушке. Но свекровь старенькая, элементарно нет сил. Она не потянула. Мамы не было, может, полгода. Как с ней свяжешься – не в лес же отправить письмо! И бабушка не выдержала – сдала нас в детдом, подала документы, чтобы невестку лишили родительских прав.

Наконец, Тамара вернулась. Узнав, что случилось, кинулась в детдом, забрала всех детей. Кроме младшей, Надюшки. Ее уже успели устроить в другую семью.

Мать не отчаялась. Пошла по инстанциям, оббивала пороги дома малютки. И везде слышала одно: «Не положено, тайна удочерения». – Да как же так? Это же МОЯ девочка!

Позже Тамара еще раз выйдет замуж, родит дочку и сына. И опять злой рок: и она, и второй муж уйдут рано. Пластались на работе, не щадили себя, вот и надорвались. А было Тамаре всего 50. И… всех ее детей – четырех дочек и сына – распределили по детдомам. Снова. Там они и остались.

Тамара, умершая мама Нади. Фото: архив семьи

Но мама до последнего твердила детям: «Помните, у вас есть еще одна сестренка, Надюшка, ищите ее, не забывайте!». Наказ они выполнили – даже писали в «Жди меня». Но как найдешь человека только по имени и дню рождения? Прошли годы, и вдруг то самое объявление в соцсети: «Ищу родных!».

- Одна сестра увидела объявление, скинула другим: «Наша Надюшка нашлась». Такой был ажиотаж, они перезванивалась в два часа ночи. Решили встретиться в Абакане – у младшей, Танюшки.

Как меня встретили: чуть ли не на руках носили. Наплакали-и-и-ись… Брат высоченный, даже он не мог сдержать слез. И все мы – одно лицо: нос картошкой, тонкие губы. Никаких тестов ДНК не надо!

«Мой ангел-хранитель»

Надежда признается: сестер даже не помнила – ее удочерили совсем крохой. Да и в детдоме пробыла совсем мало – может, пару месяцев. Так и осталась домашней.

Надежда с родной сестрой Еленой. Фото: архив семьи

- Даже мысли возникало, что я неродная! Меня любили, пылинки сдували. А сестры и брат пробыли в детдоме до конца, вышли оттуда сиротами. Рассказывали, как сбегали, как хотелось домой. Но их возвращали. Из родных, - никого уже не было. Сейчас все работают, у них семьи, дети. После детдома окончили ПТУ. Конечно, могли бы учиться дальше, но тогда были 90-е, тяжело. К тому ж никакой поддержки - сироты.

А меня взяли в семью, за это я благодарна судьбе. Были любящие родители, детский сад и школа. Сначала медколледж, потом институт, отучилась на психолога-педагога. Теперь я понимаю, какую роль мама (Неллу Антоновну я считаю РОДНОЙ) сыграла в моей жизни. Если бы я, самая маленькая, осталась в детдоме, кто знает, что могло бы случиться… Так что моя мама – мой ангел-хранитель.

Надежда с сестрами, которых нашла. Фото: архив семьи

А в Таштыпе мы съездили к биологическим родителям, они тут похоронены. Девчонки рассказали: часто не могли найти могилы близких, те словно бы «прячутся». Хотят привести в порядок, а никак. А, когда приехала я, сразу всех нашли. Как будто родные «вышли» – встретить нас. Может, потому что мы выполнили наконец мамин наказ.

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