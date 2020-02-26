Дочь нашла отца спустя 33 года по объявлению о продаже квартиры

Статный мужчина в дубленке бережно держит на руках маленькую девочку… Старенькая черно-белая карточка, на которой, скорее угадываются черты. Это все, что осталось от отца у Натальи Зориной* из Стамбула. Да еще имя и город: Вячеслав Григорьевич Зорин, Якутск.

- Видите, как нас разбросало, - вздыхает она. – Стамбул и Якутск. Я замужем за турком, работаю переводчиком, двое детей. И все же меня не оставляла мысль найти своего отца. Каким-то чудом я это сделала, через 33 года!

За 7 тысяч км с одним чемоданом

Эта невероятная история началась еще во времена СССР в казахском городке Шымкенте (тогда его называли Чимкент). Там Наташа жила вместе с родителями и братом, он старше на три года.

Мама работала бухгалтером, папа сварщиком. Малышня ходила в детсад… Хорошая, дружная семья. Но однажды случилось непредвиденное. Вячеслав ушел на работу, возвращается, на коврике у двери стоит его чемодан.

- Я как-то сразу понял, конец, - вспоминал позже Вячеслав Григорьевич. – Перед этим сильно обидел жену. Простить не смогла, очень гордая. Ей тогда было 25, мне 28. Увидел я этот чемодан, взял его и ушел. Характер тоже был еще тот. Потом одумался, несколько раз перешагивал через себя – возвращался, пытался помириться. Рвался увидеться с детьми, но жена ни в какую. Сначала был зол на весь мир, после перегорел, стало все равно…

Оставил все, уехал с одним чемоданом. Подальше - из знойного Шымкента фактически на полюс холода, в ледяную Якутию, за семь тысяч километров.

Расследование начала сама

Тогда Вячеслав оборвал связь со всеми. И с любимой женой, для которой в одночасье стал чужим, и с родными.

- Папа уехал в 1987-м году, - делится Наталья. – Мне было три годика, брату шесть. До 2000 года он исправно присылал алименты. Так мы хоть знали, что он живой, работает. А потом выросли, и эта ниточка оборвалась. Ни письма, ни телеграммы. Мы много раз старались расспросить маму о папе, но она пресекала такие разговоры. Было видно, говорить ей об этом непросто. Поэтому решили лишний раз ее не травмировать.

Так прошло 20 лет. Наталья выучилась на переводчика. И еще в Шымкенте встретила свою любовь. Азиз прилетел в Казахстан из Турции - по работе. Красивый роман закончился свадьбой, молодые четыре года жили здесь, потом перебрались в Стамбул. У них родился сын Адиль и дочка Мелисса.

Наталья с мужем и детьми. Фото: из архива семьи.

- Знаете, в Турции семейные узы очень крепкие. И у меня постоянно спрашивали: осталась ли семья в Казахстане, где отец, что с ним? Очень удивлялись, что не выясняла. И тогда в 2020-м году я решила найти папу. Так началось мое расследование.

Помогли полицейские

Первым делом женщина обратилась в МВД Якутии: помогите отыскать отца. Знаю только имя и город, больше ничего. Отправила все, что у нее было – тот самый снимок и скан свидетельства о рождении.

Спустя несколько дней пришел ответ: есть такой! Родился в Челябинской области, жил в Казахстане, переехал в Якутск. В 2006-м году зарегистрирован в доме на улице Алексеева*.

Но одного адреса показалось недостаточно: вдруг отец переехал? Тогда запросила архив записей актов гражданского состояния Якутии. Ответ был похожий: с 2013 года зарегистрирован по такому-то адресу.

Она снова в полицию: может быть, есть возможность узнать номер телефона? Там пообещали отправить по адресу человека.

- А это опять время, - качает головой Наталья. – Но меня как что-то подстегивало. Тогда ввела в Гугл адрес отца. И вышла страница сайта о недвижимости. Оказалось, в том же доме какая-то девушка продавала квартиру, был указан ее номер. И я решилась: попросила помочь мне напрямую связаться с папой. Она удивилась, но в тот же день сходила к нему – в квартиру на первом этаже. Взяла его номер и передала ему мой. И потом подтвердила: «Скорее всего, это Ваш папа. Он сказал, что раньше жил в Казахстане». А вскоре номер отца прислали и из полиции.

«Мои дети»

Двадцать лет ни весточки, а тут вот он. Перед Натальей лежал листок с номером родного, пусть и такого далекого человека,

- В тот вечер я ему не то, что позвонить, даже написать не могла. Все думала, 33 года прошло, может, не захочет общаться. Если бы хотел, мог бы и сам найти. Мысли крутились разные. Мы ведь, когда были детьми, думали: отцу не нужны. Писать не стала. Решила ждать первого шага с его стороны. И на второй день он мне позвонил, но я не ответила, была на работе. К тому же оказалась слишком взволнована.

И тут он мне написал: «Здравствуй, Наталья. Я очень рад, что ты меня нашла». Я подождала, собралась с силами, со всей своей храбростью и ответила. Папой пока назвать не смогла, обратилась по имени, Вячеслав, на Вы. Ведь он нас не растил, не воспитывал.

- Здравствуйте, Вячеслав! Пишу Вам из Турции. Вы поняли, кто я?

- Конечно, как не понять! Кто меня может искать из Казахстана, только мои дети.

Так и началось наше общение.

Почти 20 лет жил один

Почти сразу Наталья узнала: отец после разрыва с матерью почти 20 лет жил один. Видимо, жена оказалась любовью всей его жизни. Говорит, тоску глушил работой, вкалывал по две смены, чтобы ни о чем не думать. Вышел на пенсию, работал в автоколонне. Женился во второй раз только в 2006-м, записал на себя сына супруги от прежнего брака. Но прошлое не отпускало.

Звонил в отделение МВД Шымкента, просил помочь с розыском семьи (они переехали). Но там не поверили: им показалось фантастикой, что человек из Якутии потерял близких в Казахстане.

Когда его нашла дочь, обрадовался – не то слово.

Теперь наша связь не прервется, говорит женщина. Фото: из архива семьи.

- А в каком восторге оказались мои дети и муж, – улыбается она. – До этого в семье не было дедушки, только бабушки, так сложилось. И вот появился первый! Мы общаемся с папой уже больше двух недель. Вспомнили один случай. Перед тем, как уехать, он зашел в последний раз. И попросил у мамы разрешения погулять с нами. Она смягчилась, позволила. Брат отказался, а я нет. День был солнечный, теплый. Весна или лето… Помню, папа купил мне какие-то игрушки и – самое главное - синюю курточку с нарисованным на спине утенком. Как я ее любила, это подарок от папы. Когда я припомнила этот день, он поразился: как это, тебе же тогда было три годика? Может быть, сердцем чуяла, что это особенный момент, он навсегда.

… Пока я не рассказала маме и брату, что нашла отца. Это еще впереди. Конечно, надеюсь, мы и дальше будем поддерживать связь, увидимся. Не зря же я искала отца столько лет.

(фамилия и название улицы изменены по просьбе героев публикации).