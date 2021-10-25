Деликатесные. Уникальные. Наши

Фото: Мария ЛЕНЦ

Таймырский сиг и дивногорский хлеб, красноярские конфеты и минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко и минеральная вода «Тагарский источник». А, может быть, бастурма из оленины – с Таймыра или зефир из Минусинска? Сразу восемь гастрономических брендов Красноярского края поборются за победу во втором национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России», организованном федеральным министерством сельского хозяйства.

Есть чем удивить

Шанс стать лучшим, заявить о себе на всю страну, пожалуй, есть у каждого из них – благодаря уникальности и высочайшему качеству. К сведению, всего на конкурс было подано 720 заявок от 84 регионов. И с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф пройдет народное голосование. Поддержать любимый продукт и свой регион сможет любой.

- В 2020-м в конкурсе от Красноярского края участвовали четыре гастрономических бренда, в этом году их стало вдвое больше. Региональным производителям есть чем удивить профессиональное сообщество. Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края. Конкуренция большая, однако мы рассчитываем на достойное участие и успех, - подчеркнул заместитель председателя правительства края, министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Конкурсантов стало больше

Напомним, в 2020-м наш регион представляли такие бренды, как таймырский сиг, минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко и минеральная вода «Тагарский источник». В этом году добавились четыре новых участника: дивногорский хлеб, красноярские конфеты, таймырская бастурма из оленины и минусинский зефир.

Все заявленные на конкурс продукты давно знают и любят как в крае, так и за его пределами. Это призеры и победители конкурсов «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также международных смотров.

Дивногорский хлеб

Он не только вкусен, но и полезен. При производстве применяют уникальную технологию обогащения продукта йодом. Это собственная разработка местных пекарей. Также для приготовления хлеба берется пшеница красноярских производителей, одна из лучших в стране.

Красноярские конфеты

Соблазн как он есть: с цитрусовой, ванильной или сливочной начинкой. Особое место занимают конфеты с кедровыми орешками, их ценят за пикантный вкус. К тому же кедровые орешки – кладезь полезных веществ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минеральная вода из Тагарского источника

Ее не зря называют настоящей легендой края. На вкус приятная и освежающая, вода отличается уникальными свойствами. Ее можно использовать, чтобы предупреждать и лечить болезни.

Минусинский зефир

Прелесть этого зефира – в оригинальном сливочно-шоколадном вкусе. Двойное удовольствие! Причем полосатое лакомство готовят исключительно из натуральных компонентов, яблочного пюре из антоновки и растительных добавок.

Таймырская бастурма из оленины

Кусочки отборной вяленой оленины с добавлением особого набора специй сушат 2–4 недели. И только потом подают на стол. Настоящий деликатес. Тем более эту бастурму делают из мяса диких животных: никакой «химии».

Минусинское сливочное масло

Сладко-сливочное, с гармоничным вкусом, такое масло выпускают в Минусинске почти 100 лет! А собственный рецепт разработали производители вместе с учеными.

Филимоновское сгущенное молоко

Вкус детства, та самая сгущенка, которую любят все. В чем ее уникальность? Раскроем секрет: коров на фермах содержат «без привязи». К тому же это особая порода, старейшие племенные симменталы. Их молоко ценят за повышенное содержание жиров и белка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Таймырский сиг

Рыбку, чья мякоть пахнет свежим огурцом, ловят в самых северных реках Сибири. И готовят по старинным рецептам. При копчении применяют натуральные материалы (стружку). В результате в рыбе сохраняются все полезные вещества. Съешь такую, и даже сил прибавится.