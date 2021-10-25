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Как потопаешь, так и…

Сельское хозяйство – отрасль, которой край может по праву гордиться. Отличные показатели в плане урожайности не случайность, а результат планомерной организационной работы с сельхозтоваропроизводителями. Аграрии края большое внимание, в сравнении с другими территориями, уделяют почвенному обследованию на содержание нитратного азота. В 2021 посевном году хозяйства закупили 67,5 тысячи тонн минеральных удобрений. За последние пять лет использование удобрений в пересчете на один гектар выросло с 27 килограммов до 46. А это одна из главных составляющих получения стабильного качества, урожайности и объема производства зерна. В этом году поля края засеяли качественными элитными семенами, 99,6% посевного материала прошло проверку на соответствие ГОСТу. Техническая оснащенность также на высоте: в край поставлено 1476 единиц техники – 200 тракторов, 169 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, прочей техники – 1065.

Окончательно завершить уборочную аграрии планируют в ноябре.

– Из последних 11 уборочных кампаний семь раз мы заканчивали полевые работы в ноябре. В прошлом году – 23 ноября. Самое раннее завершение уборочной было в 2011 году – 19 октября. Это, скорее, исключение из правил. В этом году нас серьезно подводит погода. Из-за затяжной весны сдвинулись сроки созревания хлебов. Но мы привыкли убирать до зернышка, бьемся до последнего колоска. И уже традиционно, несмотря на капризы природы, получаем высокие результаты, – подчеркнул заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Урожай в цифрах

То, что год выдался непростым, говорят и сами аграрии. Во второй половине октября последние гектары убрали в ОПХ «Курагинское».

– Успехи есть, урожайность достойная: на уровне средних годовых показателей, не большая и не маленькая. В прошлом году были благоприятные погодные условия, и урожайность выше. По зерновым – на уровне прошлого года. Немного подкачали гречиха, горох. Но все убрали, слава богу, – рассказывает Владимир Вагнер, директор ОПХ «Курагинское».

Аграрии края демонстрируют высокое профессиональное отношение к своей работе. Уборку зерновых и зернобобовых культур закончили семь районов: Казачинский, Енисейский, Тюхтетский, Пировский, Козульский, Березовский и Большеулуйский. Зерновые и зернобобовые убраны с 93% площадей – 869 тысяч гектаров. Намолочено 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 31,3 центнера с гектара. В лидерах по урожайности – Назаровский, Ужурский, Шарыповский и Емельяновский районы. Обследовано 250 тыс. тонн зерна нового урожая, из этого объема ГОСТу на продовольственное зерно соответствует 66%, что отвечает уровню прошлого года.

Третий год подряд край лидирует по урожаю маслосемян рапса, обгоняя Алтайский и Краснодарский края, Башкортостан, Татарстан. С 90% площадей (161 тысяча гектаров) намолочено 337 тыс. тонн семян этой культуры при средней урожайности 21 ц/га. Лидируют по урожайности ярового рапса Новоселовский, Ужурский, Нижнеингашский, Минусинский, Березовский, Шарыповский районы.

Собрано 84,5 тыс. тонн картофеля и 19 тыс. тонн овощей при урожайности 194 ц/га и 205,7 ц/га. По заготовке кормов показатели более чем хорошие: обеспеченность на одну условную голову – 31 центнер (108%), а с учетом переходящих остатков – 125%. Запасено 242 тыс. тонн сена, 921 тыс. тонн сенажа, более 380 тыс. тонн силоса. Подготовлены мощности для единовременного хранения 3 731 тыс. тонн зерновых, приемку урожая обеспечат 26 овощехранилищ и 39 картофелехранилищ. Одновременно с уборочной в крае идет подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Полностью выполнен план по севу озимых культур – под будущий урожай засеяно 22,4 тыс. га.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Я хочу выразить искреннюю признательность нашим аграриям за их самоотверженную работу, в которую они вкладывают силы и душу. Мы делаем все в пределах наших возможностей, и, несмотря на сложные погодные условия этого года, в целом дела обстоят хорошо. Ведь в новейшей истории произошла настоящая революция в технологии сельского хозяйства, которая позволяет при любых условиях добиваться высоких результатов.