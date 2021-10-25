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Звезды25 октября 2021 11:52

Гарик Мартиросян ушел за кулисы после шутки «Сборной Красноярска» про Лещенко на шоу «Игра»

Как известный певец отреагировал на жесткую шутку – неизвестно
Глеб ВАЛЕНТИНОВ
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Гарик Мартиросян ушел за кулисы после шутки «Сборной Красноярска» про Лещенко на шоу «Игра»

Гарик Мартиросян ушел за кулисы после шутки «Сборной Красноярска» про Лещенко на шоу «Игра»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 октября состоялся очередной выпуск шоу «Игра» на ТНТ, где команды опытных комиков соревнуются с молодыми юмористами. В очередной раз говорить о себе заставил коллектив «Сборная Красноярска». Поводом для обсуждения стала жесткая шутка про Льва Лещенко и мертвую проститутку.

Так, на сцене появился юморист Валерий Равдин, позади которого на стуле «без сознания» сидела девушка в красном коротком платье. Тут Равдин взял телефон и начал пародировать известную манеру разговора Льва Лещенко. Речь шла о том, как легендарный певец убил проститутку:

- Алло, Вовчик, я случайно в экстазе шл*ху задушил…», - начал Равдин.

Начало шутки почти буквально повалило весь зрительный зал на пол. Не ожидали такого начала и жюри. Особенно впечатлен был Гарик Мартиросян, который убежал смеяться за кулисы. Возвращаясь на свое место, юморист повторял про себя «этого не может быть!».

Закончилась шутка «хэппи-эндом». «Проститутка» оказалась живой, что обрадовало «Лещенко», который попрощался с ней, пропев свое знаменитое «Прощай-прощай».

Далее красноярская команда шутила про самокатчиков, которых нарекли «ублюдками» и про Еву Польну. Закончился номер юмористов сценой между лидером «Сборной» Михаилом Стогниенко и его супругой.

В соцсетях мнения о шутке над уважаемым эстрадным певцом разделились. Часто пользователей посчитало эту сценкой лучшей на проекте. Вторая половина обвинила комиков в низкопробном и «плоском» юморе.

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