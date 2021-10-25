«Народный участковый» Якутии: «Я пошел по стопам своего деда»

Ринат Хасанов - "Народный участковый" из Якутии Фото: личный архив героя публикации

В Якутии подошел к концу второй этап Всероссийского конкурса всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». С большим отрывом в голосовании за звание лучшего участкового региона победил капитан полиции Ринат Хасанов. Полицейский служит в участковым в Нерюнгринском районе с 2017 года. За несколько лет работы в МВД Ринат успел получить медаль «За отличие в службе III степени» и раскрыть десятки сложных преступлений.

За его отношение к работе капитан полиции пользуется уважением не только среди коллег, но и среди жителей его административного участка. За Рината Хасанова во втором этапе конкурса «Народный участковый» отдали 1804 голоса, сотрудник уверенно одержал победу, опередив своего коллегу на 733 голоса.

О том, как Ринат решил стать участковым и откуда у него любовь к форме, полицейский рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Ринат Хасанов - "Народный участковый" из Якутии Фото: личный архив героя публикации

Пример перед глазами с самого детства

Ринату Хасанову 30 лет, работать в структуру МВД он пришел в 2017 году, но знал, кем хочет стать еще в самом детстве – ведь перед глазами у него был очень хороший пример. Дедушка капитана полиции свою жизнь посвятил службе в МВД, начинал с должности участкового и дослужился до руководителя территориального отдела.

- В детстве я, как и все дети, хотел быть космонавтом, пожарным и кем-то еще, но потом мне очень полюбилась дедушкина форма сотрудника милиции. Звездочки на погонах, металлические пуговицы, строгий вид – это все очень впечатлило меня в юном возрасте. Забавно, но моя любовь к МВД зародилась через форменную одежду. Кстати, до сих пор это одна из любимых составляющих моей службы, - делится воспоминаниями «народный участковый» Якутии.

Окончательный выбор полицейский сделал в старших классах, когда пошел учиться в Новочеркасское суворовское военное училище МВД России. Затем поступил в Академию экономической безопасности МВД России и потом по распределению попал в Якутию, где Ринат служит по сей день.

Участковый – это не просто работа

Основную часть работы участкового по Нерюнгринскому району Рината Хасанова занимает работа с жителями его административного участка. Если вовремя и правильно провести профилактическую работу, то можно избежать многих бед. Ну а если все же ЧП случилось, то нужно уметь не только действовать по закону, но и помочь, поддержать, поговорить, а где-то и дать напутствие.

- Самая большая награда – это когда у тебя действительно получается помочь человеку что-то изменить в его жизни в лучшую сторону. Одни из самых приятных моментов в работе, например, когда ты видишь, что человек, который еще недавно на почве бытового конфликта поднял руку на свою супругу, действительно осознал недопустимость этого и исправляется. Не только после наказания по закону за совершенный проступок, но и после беседы, так скажем, по душам. Это дорогого стоит. Подобные истории в моей практике считаю самым большим служебным достижением, - отмечает Ринат.

Ринат Хасанов - "Народный участковый" из Якутии Фото: личный архив героя публикации

Поле для деятельности у участкового довольно обширное: семейно-бытовые конфликты, ссоры между соседями, кражи и даже угоны автомобилей.

- Не так давно был случай, когда житель моего административного участка написал заявление в полицию об угоне автомобиля. Мне и другим участковым поступила информация о случившемся. Сообща, довольно за короткий промежуток времени мы смогли не только установить где сейчас находится угнанная машина, но и найти самого злоумышленника. Когда автомобиль вернулся владельцу, который с ним уже попрощался, да еще и так скоро, он был очень благодарен, сказал нам очень много теплых и приятных слов, - рассказывает Ринат Хасанов.

Все свободное время занимает работа

30-летний участковый пока еще не обзавелся семьей, поэтому предпочитает все свое свободное время отдавать работе. Увлечений у полицейского довольно много – начиная от чтения книг, заканчивая занятиями различными видами спорта. Но, как он признается, большую часть своего времени он посвящает службе. В будущем, конечно, он планирует завести семью и детей. Надеется, что если у него появится сын, то он пойдет по его стопам и будет помогать людям.

Ринат Хасанов - "Народный участковый" из Якутии Фото: личный архив героя публикации

ВАЖНО

Финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2021 в МВД России стартует 1 ноября. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и ценные призы.

Отдать свой голос за участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Нерюнгринскому району, капитана полиции Рината Хасанова можно будет на сайте ведомства.

Ринат Хасанов - "Народный участковый" из Якутии Фото: личный архив героя публикации

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