«Народный участковый» Красноярского края: «Ежедневно сталкиваюсь с проблемами людей»

Лейтенант полиции Вячеслав Байзель Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020». Лейтенант полиции Вячеслав Байзель из Минусинска в этом году стал лучшим участковым региона. С начала года он выявил и раскрыл 29 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. За профессионализм и трудолюбие его уважают не только коллеги, но жители его участка. В итоге за участкового отдали свои голоса 800 человек. Теперь победителю предстоит принять участие в финальном общероссийском этапе конкурса.

Молодой специалист

В органах внутренних дел лейтенант Вячеслав Байзель служит с 2017 года. Ему сейчас 32 года. Ранее около семи лет в ГУФСИНе. А после, как говорится, пошел на повышение.

Вячеслава не раз награждали грамотами за хорошую работу Фото: личный архив

- Когда шел устраиваться, понятия не имел, чем занимается участковый, - признается Вячеслав. – Спросил, какие есть вакантные места. Спросили: «Пойдешь участковым?». Я согласился. А что, я работы не боюсь. Сейчас ежедневно сталкиваюсь с проблемами людей. У каждого свои жизненные трудности, вот и обращаются, чтобы решить свои проблемы. Стараюсь помочь в пределах своей компетенции. Что меня может удивить? Когда 10 лет в органах отработаешь, перестаешь чему-то удивляться. Но ужасает, когда происходит резонансное преступление с собой жестокостью. А так это обычная работа.

Участковый рассказал, что в основном приходится решать семейно-бытовые конфликты, мирить соседей, раскрывать кражи.

- Летом вот кража за кражей, поймали подозреваемого, назначили ему меру пресечения «обязательство о явке», - рассказал полицейский. – Но воровство продолжалось. Как только посадили его под домашний арест и все, кражи прекратились. Суд еще пока не состоялся.

Главное - доверие!

Главным своим профессиональным достижением Вячеслав Байзель считает - доброжелательные и доверительные отношения, которые он сумел установить с теми, кто живет на его административном участке.

Участковый убеждает жителей не доверять мошенникам Фото: minusinsk.info

- Я человек такой, если за помощью, если обратились ко мне за помощью, то стараюсь сделать все возможное, в рамках своей компетенции, решить его проблемы, - говорит народный участковый. – Что помогает раскрывать преступления? Где-то я вычитал - 1 процент таланта и 99 процентов трудолюбия! Согласен с этим утверждением. Всегда стараюсь ответственно подойти и все усилия приложить к раскрытию преступления, даже если оно произошло на соседнем участке.

Хотя не со всеми сразу получилось договориться. Некоторые поначалу с настороженностью отнеслись к новому участковому.

- Бывали такие случаи, когда люди говорили: «Почему ничего не делаете?», - вспоминает Вячеслав. - Порой с недоверием относились. Некоторые считают, что полиция все проблемы должна решать. Это не так. Например, часто обращаются по нарушениям тишины и покоя, когда соседи слушают громко музыку или в автомобилях. Накажите! Но данное правонарушение мы только документируем, не рассматриваем. Окончательное решение принимает административная комиссия Минусинска.

Люди доверяют своему участковому Фото: minusinsk.info

Вот кому не нужно доверять, так это мошенникам! Рассказать об этом жителям – это тоже часть работы участкового. Этим летом в садовых и дачных обществах проводились такие рейды. Вячеслав Байзель рассказывал владельцам участков о самых частых схемах мошенничества и о видах мошенничеств в сфере пенсионных накоплений.

Семья и спорт

В жизни Вячеслава большое место занимает спорт. Несмотря на большую занятость на работе, он находит время на тренировки. На протяжении трех лет он отстаивает честь МО МВД России «Минусинский» на краевых спортивных соревнованиях, которые проводит краевая полиция - зимнее служебное двоеборье, летний биатлон. Кроме того, он еще и кандидат в мастера спорта по гиревому спорту.

Спортивные соревнования Фото: личный архив

- Должно было состояться первенство «Динамо» но его отменили из-за эпидемиологической обстановки, - рассказал Вячеслав. - А так в личном зачете первым становился среди коллективов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по Красноярскому краю и первое общекомандное место занимали, я в том числе выступал в сборной.

Надежный тыл у Вячеслава – это его замечательная супруга и сынишка. 5-летний Дима гордится своим папой, часто с гордостью произносит: «У меня папа работает в полиции в полицейском участке». Сам пока не решился пойти по стопам отца, мечтает стать пожарным.

Вячеслав Байзель с семьей Фото: личный архив

КСТАТИ

Финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый» в МВД России стартовал 1 ноября. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы.

Отдать свой голос за Вячеслава Байзеля можно на странице конкурса на сайте «Комсомольская правда» по этой ссылке.