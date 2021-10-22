Заказал самолёт по цене билета: мужчина оказался единственным пассажиром в эконом-классе на рейсе Благовещенск-Якутск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Якутии приобрел себе билет на авиарейс Благовещенск-Якутск, а получил в распоряжение практически целый самолет. Мужчина оказался единственным пассажиром в эконом-классе чартерного рейса.

Видеоролик, снятый якутянином, активно распространяется в соцсетях. На видео мужчина показывает пустой эконом-класс боинга 737-700, летящего чартерным рейсом из Благовещенска в Якутск.

- Вот летим в Якутск. Заказал себе борт, лечу один. Боинг 737-700, абсолютно пустой самолет, - комментирует ряды пустых кресел в воздушном суде житель Якутии.

В авиакомпании «Якутия», которой принадлежал пустой самолет, «Комсомолке» пояснили, что 20 октября их экипаж выполнял пассажирский чартерный рейс Якутск-Благовещенск-Якутск. В Благовещенск прилетело 60 человек, а обратно отправилось всего 4. Чтобы борт не летел обратно пустым, то была открыта продажа билетов. Но авиамаршрут является нерегулярным, и особой популярностью не пользуется. Поэтому из Благовещенска в Якутск летело всего 4 пассажиров – трое взрослых и один ребенок.

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