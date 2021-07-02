В прокуратуре назвали предварительную причину возвращения грузового Boeing в аэропорт Красноярска

Boeing 737 компании «Атран»

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте продолжает проверку экстренной посадки Boeing 737-800 2 июля 2021 в аэропорту Красноярска. А по предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной возврата самолета в аэропорт вылета стал сигнал об утечке топлива (была ли реальная поломка, или это ошибочная сработка датчика, выясняется).

Напомним, что грузовой самолёт после вылета из Красноярска подал сигнал бедствия и вернулся в точку отправления. Борт Boeing 737-800 отправился в китайский Гуанчжоу. Борт вылетел в 16:24 по местному времени, принадлежит авикомпании «Атран», примерно через 15 минут после взлета на высоте 8 тысяч метров он подал сигнал тревоги, экипаж принял решение о возвращении в место вылета, с предварительным сжиганием топлива.

ХРОНИКА ЭКСТРЕННОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТА BOEING 737 2 ИЮЛЯ 2021 В КРАСНОЯРСКЕ

16:24 - самолет взлетел.

16:34 - набрал высоту 7 860 метров. Скорость: 787 км/ч.

16:39 - самолет начал снижать скорость и заходить на первый круг. Скорость: 730 км/ч.

16:41 - скорость увеличивается до 807 км/ч. Самолет заходит на первый круг.

16:44 - скорость: 674 км/ч. Высота: 7 080 метров.

16:49 - скорость 646 км/ч. Высота: 7 020 метров.

16:54 - скорость 580 км/ч. Высота: 6 870 метров. (самолет выполняет второй круг)

16:59 - Увеличение скорости и снижение высоты. Скорость - 715 км/ч. Высота: 4 200 метров. (самолет выполняет третий круг)

17:04 - скорость 494 км/ч. Высота: 2 730 метров.

17:09 - на четвертом круге самолет начинает уходить на посадку в аэропорт Красноярска. Скорость 487 км/ч. Высота: 2 730 метров.

17:23 - самолет начинает снижение. Скорость 511 км/ч. Высота: 2 580 метров.

17:31 - посадка в аэропорту Красноярска.

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По данным сайта Flightradar24, экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия в связи с чрезвычайной ситуацией на борту, затем самолет начал кружить рядом с городом. (Подробности)