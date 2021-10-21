В Красноярске утвердили программу мероприятий на Новый год-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин утвердил программу мероприятий на грядущие новогодние праздники. Как сообщается в программе, начнутся празднования с 1 декабря 2021 года.

Так, с 1 по 18 декабря будет проводиться городской конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию. Возможно проведения данного мероприятия в режиме онлайн.

10 декабря состоится конкурс «Академия Морозиков». Пока планируется проведение конкурса очно, но возможны изменения. А с 12 декабря 2021 года по 12 января 2022 года пройдет межведомственная акция «Прикоснись к Новому году».

Также Сергей Еремин запишет детское новогоднее видеопоздравление. Точная дата пока на согласовании.

С 12 по 30 декабря пройдет выставка новогодних игрушек и карнавальных масок-победителей городского конкурса. Будут открыты и новогодние елки и ледовые городки в разных районах города. Но под отдельному графику, точных дат пока нет.

По отдельному плану с 24 декабря по 24 января XVI Зимний суриковский фестиваль искусств. Главная городская елка откроется 25 декабря 2021 года. 31 декабря 2021 года на Татышеве пройдет новогодний концерт, а 7 января 2022 года там же – Рождественский концерт.

С 13 по 18 января 2021 года будет идти IX открытый конкурсный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».