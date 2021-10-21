В Красноярске на площади Мира готовятся к запуску проекта «Зима на Стрелке». Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске готовятся запустить новый проект «Зима на Стрелке». Как сообщает пресс-служба мэрии, он будет реализовываться на площади Мира.

Так, на территории уже смонтирована новогодняя елка. Сейчас собирается каток с искусственным льдом, площадью 1,5 тысяч кв.м. В мэрии подчеркивают, что это позволит кататься даже при температуре до +7 градусов. Рядом обустроят специальный обогреваемый шатер:

- Работать каток будет ежедневно, с 12:00 до 22:00. На всей территории площади предусмотрено оформление световых украшений и иллюминации. Откроется магазин сувенирной продукции. Установим две модульные туалетные кабины. Дополнительно готовы добавлять туалеты при необходимости, - рассказал директор «Красгорпарка» Александр Митрошкин.

А ближе к Новому году появятся тематические фотозоны, ледовым городком, арт-объектами и тд. В мэрии добавили, что каток будет работать в режиме сеансов – по 1,5 часа, между которыми будет проводиться дезинфекция. Купить билеты будет возможно как в кассах, так через сайт «Красгорпарка».