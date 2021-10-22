Шестнадцатилетний подросток из Сосновоборска 6 лет мучился от нескончаемого насморка из-за опухоли

Андрей вместе со своим лечащим врачом Фото: ККБ

Большую часть осознанной жизни 16-летний подросток из Сосновоборска, Красноярский край, мучился от нескончаемого насморка. Как рассказали в краевой больнице, проблемы с носом у парнишки начались, когда ему было 10 лет. Вне зависимости от погоды и состояния здоровья ничего не менялось – насморк упорно не желал исчезать. Но благодаря вмешательству отоларинголога из ККБ все изменилось.

В последний год состояние Андрея серьезно ухудшилось – к постоянному насморку добавилась гнусавость голоса и проблемы с дыханием. В довершении начались регулярные кровотечения – тогда парень вместе с родителями обратился за помощью к ЛОР-врачу из краевой больницы, приехавшего в Сосновоборск для консультации.

На осмотре все признаки указывали, что у подростка серьезная опухоль – ангиофиброма. Поставив предварительный диагноз, парня отправили на обследование в ЛОР-отделение Красноярской межрайонной детской больницы №4, где диагноз и подтвердился при аппаратном обследовании.

- Юношеская ангиофиброма носоглотки – это доброкачественная опухоль, состоящая из новообразованных сосудов и соединительной ткани. Заболевание характерно для лиц мужского пола в период с начала полового созревания (10-12 лет) и до 21 года, в редких случаях - до 30 лет. Опасность этого вида опухоли заключается в высокой скорости её прогрессирования и местным деструктивным ростом. Опухоль прорастает в пазухи носа, нарушает нормальную работу кровеносных сосудов, головного мозга, может деформировать кости черепа. Её лечение – исключительно хирургическое, и, как правило, врачи рекомендуют не тянуть с операцией, поскольку толчком к активизации её роста может стать изменение гормонального фона, вирусное заболевание или воспаление верхних дыхательных путей, - пояснили врачи краевой.

Андрея направили на оперативное лечение. Удаляла опухоль и проводила последующее лечение команда специалистов: Никита Литвинюк, Андрей Сидоренко – эндоваскулярные хирурги, которые «перекрыли питание» опухоли, Владимир Афонькин, заведующий отделением отоларингологии краевой клинической больницы, Сергей Вахрушев, профессор и заведующий кафедрой ЛОР-болезней КрасГМУ, Ирина Каширцева, заведующая оториноларингологическим стационаром Красноярской межрайонной больницы №4, которые непосредственно оперировали, а ещё врач анестезиолог-реаниматолог, операционные и палатные медсёстры, без которых даже самые талантливые врачи обойтись не могут.

Сейчас с парнем все хорошо, ему уже не терпится отправиться домой.

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