«Паразиты незаметно ели ее печень 10 лет»: в Красноярске врачи ошарашили пациентку диагнозом

Врачи провели уникальную операцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске хирурги Краевой клинической больницы впервые провели трансплантацию печени с нижней полой веной и правым предсердием.

Более 10 лет назад у жительницы Красноярска Ирины появились серьезные и тревожные симптомы: резкие боли в животе после приема острой и жирной еды. Девушка обошла множество больниц и в 2011 году ей поставили диагноз альвеоккокоз. Это паразитическое заболевание, которое вызывает необратимые изменения в органах.

Пациентка Ирина и Ольга Сергеевна Амельчугова, врач-терапевт. Фото: пресс-служба Краевой больницы

Первую операцию красноярке сделали в Москве. До 2017 года Ирина забыла о болезни, но оставшийся фрагмент паразита вырос. Итогом стал неутешительный диагноз – цирроз печени 3-й стадии.

На обследовании в Краевой клинической больнице выяснилось, что паразит проник в стенку сердца. Понадобилась еще одна операция, которая прошла 29 января 2021 года.

Две бригады хирургов успешно провели трансплантацию печени с резекцией нижней полой вены и предсердия. Подобная операция прошла в Красноярском крае впервые.

Как сообщают в медучреждении, сейчас пациентка чувствует себя нормально. Ей все еще трудно ходить на большие расстояния и требуется длительное восстановление.

Сама Ирина смотрит в будущее с оптимизмом и строит большие планы на жизнь:

- Из-за болезни я 10 лет не могла заниматься спортом, а сейчас, как только поправлюсь, обязательно займусь! Надеюсь, что мне врачи ещё разрешат забеременеть. Я очень и очень рада, что попала именно к этим докторам – весь персонал больницы заботливый, отзывчивый, вежливый. И здесь мне подарили ещё одну жизнь.