Его гонят на заводах во «вторую смену»: как в суррогатном алкоголе оказывается яд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России после отравления поддельным алкоголем за последние несколько месяцев погибли десятки людей. Нет, это не единичные истории во всех уголках страны: с начала октября 2021 года в Оренбургской области погибло 34 человека, состояние еще 30 человек находится в опасности. На Урале по той же причине не стало 26 жителей региона, а в Красноярском крае массовая гибель от алкоголя происходила дважды – в 2015 году погибло 11 человек после употребления фальшивого виски Jack Daniel’s, а в 2021 от суррогата скончались 3 горожанина, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших и погибших объединяет один фактор – они отравились «паленым» алкоголем с содержанием метанолового спирта.

И все же, вопрос – кто, где и как разливает «паленку»? Корреспондент «Комсомольской» правды побеседовал с доцентом химических наук и оперативником МВД, чтобы узнать всю изнанку создания поддельного алкоголя.

Самое главное – как в суррогат попадает яд – ведь кто и как бы не хотел заработать, травить людей (собственных, простите за цинизм, «клиентов»), и попадать под уголовную статью (а тут как раз тот случай, когда «сколько веревочке не виться») совсем не логично? Один из сибирских оперативников Андрей М.* уже больше 10 лет работает по направлению «суррогата». И знает всю изнанку «смертельного производства».

- Весь «суррогат» делится на два типа: заводской, но без акцизных марок, и кустарного производства.

Первый тип по большей части производится на небольших официальных заводах, так сказать, во вторую смену. Сотрудники потихоньку прибирают к рукам пустые бутылки, крышки, списывают часть этилового спирта и других составляющих – разлили, уронили, пришло якобы бракованное. Таким нехитрым способом можно получить хорошую прибавку к зарплате.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Да, бутылки будут точно такие же, как у оригинала, но без акцизных марок. Проверить, где они произведены и кем, будет невозможно. Как сбывается? Развозится по ларькам; создаются группы в мессенджерах по закупкам, особо наглые раскручивают собственные интернет-магазины. Но и без этого тоже можно торговать – сарафанное радио работает среди знакомых как надо. И всем кажется, что это безопасно, ведь человек-то «знающий», да и состав якобы тот же самый.

Кустарное производство более сложное, но более распространенное. Им занимаются как небольшие «предприниматели» у себя на дачах и в гаражах, так и довольно крупные – на специально арендованных складах.

Здесь уже в серьезных количествах закупается спирт и другие компоненты, зачастую, у тех самых работников завода, которые умело их воруют. Также приобретается тара - стекло или пластик. Частенько печатаются собственные этикетки, ну и алкогольные напитки разливаются самостоятельно, по своим «рецептам», а не ГОСТовским технологическим картам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Как можно перепутать спирт и яд?

От спиртного, тем более суррогатного, не прибавится здоровья, но жизни он все-таки не угрожает. Если в бутылках не оказывается яд – тогда цена такой покупки – смерть. Конечно, не делают это специально. Порой сами поставщики не знают, что вместо правильного, пищевого спирта у них в бочках находится ядовитый состав.

Доцент кафедры химических наук Валерий Васильев (Красноярск):

- Спирт бывает нескольких видов, остановимся на этаноле, активно использующемся в пищевой промышленности, в том числе и при изготовлении алкоголя, и на метаноле – это тот самый спирт, который чаще всего попадает в суррогат, и вызывает последствия, вплоть до смертельных. По физическим (!!!) свойствам он очень похож на этиловый, поэтому велика вероятность перепутать. Но химически их состав отличается, поэтому этанол – безопасен, а вот метанол – сильнейший яд.

После попадания метанола в организм, как минимум, человек ослепнет. Как максимум – летальный исход. Все зависит от количества выпитого. Но есть особенность – если выпить смесь этанола и метанола, то этанол немного замедляет смертельные свойства метанола. От этого либо люди умирают не сразу, либо получают серьезные повреждения. Поэтому иногда так случается, что вроде компания выпивала вместе, но кто-то пил безопасный алкоголь, кто-то сначала с метанолом, а потом с этанолом, а кто-то просто ядовитый – отсюда и разные последствия у всех участников застолья.

- Самый главный вопрос – как ядовитый метанол попадает в руки кустарных производителей алкоголя? Явно же специально никто не будет заказывать бочку метанола, чтобы отравить всех вокруг. Кустарное производство и так дело рисковое, можно получить серьезный уголовный срок, а если после употребления производимого алкоголя кто-то погибнет…

Физически этанол и метанол два одинаковых спирта – вкус, цвет и запах у них идентичны. Без химического анализа понять яд перед вами или нет - нельзя. Стоимость приблизительно одинаково дешевая. Почему их путают? Потому что на одном производстве может быть и тот и другой спирт. И очень часто их производят рядом, либо метанол идет как побочный продукт, оставшийся после получения этанола. На крупных, официальных производствах, прежде чем пустить спирт в оборот, его тщательно проверяют сотрудники лаборатории, поэтому таких оплошностей там не бывает. Ну и чаще всего оставшийся после получения метанол правильно очищают, удаляют всю ядовитую составляющую, и получают пригодный, безопасный для человека спирт. На менее серьезных производствах или «зачерпнул» кто-то, грубо говоря, не из той бочки, или один по невнимательности неверно промаркировал, второй украл и перепродал фальшивым производителям – а в результате массово погибли люди.

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