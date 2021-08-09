В Красноярске три человека погибли от отравления алкоголем, еще два серьезно пострадали

В Красноярске сразу три человека погибли после того, как выпили суррогатный алкоголь. Как сообщают в СК, еще двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Два уголовных дела, заведенных МВД, были переданы для расследования в Следственный комитет.

Выяснилось, что сначала от суррогатного алкоголя пострадали 2 женщины, а потом трое мужчин – их доставили в больницу 3 и 4 августа с признаками отравления. Но несмотря на всю помощь медиков, две женщины и мужчина скончались. Еще двое сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что все они выпили суррогатный алкоголь из пластиковой бутылки, купив его где-то за пределами официально разрешенных мест.

Следователями задержаны двое жителей Октябрьского района Красноярска 45-ти и 58-ми лет. Их подозревают в продаже того злосчастного напитка, убившего сразу троих людей. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого с учетом состояния его здоровья - домашний арест. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение в совершении данных преступлений.

Два уголовных дела из полиции было принято решение объединить в одно – теперь мужчин подозревают в «Производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

- В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконному производству и сбыту спиртосодержащей продукции. Назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения состава изъятой и употребленной погибшими жидкости, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в СК.