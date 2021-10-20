«Видеодневник барсиной семьи»: в Красноярском крае на камеру попали игры котят снежных барсов. Фото: стопкадр из видео Саяно-Шушенского заповедника

На юге Красноярского края в Саяно-Шушенском заповеднике на видео попали игры молодых снежных барсов. Как сообщают в пресс-службе заповедника, семья ирбисов попала в «ловушку» видеорегитсратора.

В пресс-службе сообщают, что самца и самку снежных барсов выпустили на волю в Красноярском крае в 2018-2019 годах. В 2020 году самка родила двух котят – мальчика и девочку. С тех пор ученые ведут, как они это называют, видеодневник барсиной семьи.

- В настоящее время котята все еще продолжают ходить с мамой. Снежные барсы ходят с матерью примерно до 1,5 лет, поэтому совсем скоро подросшие котята начнут самостоятельную жизнь, - рассказывает старший научный сотрудник, начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

При этом, судя по кадрам, котят в размерах уже не отличаются от матери, но, как и все дети, остаются крайне игривыми. А благодаря удачно установленным камерам фото и видеорегистрации мы можем понаблюдать за тем, как молодые барсы познают мир.

Но данное видео не просто забавные кадры из жизни семьи диких кошек. Это в первую очередь полезный научный материал, так как снежные барсы остаются крайне малоизученным видом, отмечают в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

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