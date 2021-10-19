На Таймыре вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку

На борту вертолета 11 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. По предварительным данным, экипаж принял решение посадить воздушное судно из-за неполадок с двигателем.

По информации регионального МЧС на борту вертолета находились 11 человек. Никто из них не пострадал. Произошло это в нескольких километрах от сельского поселения Караул. На место готовится вылететь борт Координационного центра поиска и спасения, на котором три спасателя. Температура воздуха в настоящий момент там комфортная – плюс 2 градуса, так что риска замерзнут нет. Однако периодически идет густой снег и это может осложнить поиски вертолета.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в администрации сельского поселения Караул, по всей вероятности это пассажирский вертолет, на котором летели местные жители. Рейсы из Дудинки (административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа) осуществляются два раза в неделю. 19 октября – как раз такой день.

Добавим, что Караул находится на расстоянии 140 километров от Дудинки. И после окончания навигации воздушный транспорт является единственным способом добраться до города.

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