Версия крушения Ми-8 на Камчатке: мог упасть из-за потери «воздушной подушки»

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Трагедию на Камчатке, где потерпел крушение Ми-8, обсуждают и простые люди, и профессиональные пилоты. Напомним, ЧП произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку, по предварительной информации на месте ЧП в это время стоял густой туман. При крушении вертолета выжили восемь человек. Двое из них получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

Виктор Шаломай, экс-командир эскадрильи «КрасАвиа» (Красноярск), (пилот-инструктор, 13 000 часов налета) по просьбе «КП» разобрал детали произошедшего.

- Первое: судя по имеющейся информации, фото, и видео, они не врезались в воду, по крайней мере, не резко. Дело в том, что когда винты бросают поток воздуха на землю, создается воздушная подушка, и вертолет за счет этого висит. Когда вертолет оказывается над водой, под ним «размывается» воздушная подушка, такое даже над травой может происходить, а над водой тем более. Критическая высота для Ми-8 – 5-10 метров. Далее считается вне зоны влияния воздушной подушки посадка.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Командир, возможно, загасил скорость сильно, допустил более, чем положено, энергичное снижение, а потом не смог удержать машину в воздухе, тяги не хватило. Подобное случилось в 1995 году. Диксоновский экипаж летел по маршруту Мыс Челюскин - Усть-Таймыр - Мыс Стерлигова - Диксон. И при заходе на посадку со стороны моря (был ночь) они снизились ниже положенного, и в воду «булькнули» в 15 метрах от берега, не долетели до площадки примерно полкилометра. Но там вообще все погибли.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Второе: здесь людям удалось спастись. Как именно? Они смогли выбраться через задние створки – это грузовые створки Ми-8, сообщаются с салоном. То, что они открылись, говорит о том, что удар о воду все же был, это естественно – грубо говоря, одно дело нырять в воду вниз головой, другое – брюхом. Когда произошел этот удар, очевидно, лопасти чиркнули о воду. Лопасти чиркают, сразу разваливаются, какими бы они не были прочными, в таких условиях быстро теряют целостность (диаметр лопастного винта 21 метр). Итак, лопасти обломались, двигатели встали, естественно и людей не повредило, - это еще один фактор спасения.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

И третье, - все, конечно, разберут эксперты, многое станет понятно после расшифровки, как их в народе называют, «черных ящиков». Но я считаю, все еще знаете из-за чего? Что мы летаем на такой технике, которую построили еще в 60-х годах. Даю гарантию, попомните мои слова – узнайте, какого года выпуска машина. Я думаю, ей лет 40 (в эксплуатации тот самый Ми-8Т с 1984 года, - прим. Ред). Это слабая дохлая техника. Есть, к примеру, Ми-8АМТ – современная модификация вертолета Ми-8, Ми-8МТВ. В 1992 году мы получили такие новые вертолеты с Улан Удинского завода, в 1993 году я на нем летал командиром. В 1993 – 1995 в Иране, Малайзии учил как пилот-инструктор летать пилотов. Так вот, у Ми-8Т взлетная мощность одного двигателя 1257 кВт. Хотя старая техника и этого не выдает. У АМТ - 2 200. Разницу ощущаете? Конечно, плюс новое навигационное оборудование – но это не критично, я к примеру, пилотов на новой технике по картам обучал летать, как мы детали, а то откажет навигация, потеряешься и все куда лететь, сам не знаешь. Но это не главное. Мощностью еще раз повторюсь. Там, где новый вертолет, как говорится, вывез бы, старый не потянул. Вот вам и результаты...

СПРАВКА

Ми-8 —многоцелевой вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (построено более 12 000 экземпляров), входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.

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