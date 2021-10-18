Бывает только раз на 7 000 случаев: отел коровы поразил ветеринаров

В Красноярском крае корова поразила отелом ветеринаров

Маленькие, черно-белые, с выразительными мордочками и смышлеными глазами – все в маму, четырехлетнюю корову-немку голштинской породы. Правда, малышами телят назвать трудно – вес каждого при рождении более 30 килограммов. К такому сюрпризу в крестьянско-фермерском хозяйстве Натальи Зубаревой на юге Красноярского края в Шушенском районе готовы не были. Случается подобное чудо нечасто – тройня рождается у одной из семи тысяч матерей.

– Конечно, не ожидали такого прибавления. Так природы сыграла, – признается глава хозяйства Наталья Зубарева. – Ни бык, ни корова ничем примечательным не отличаются – такие же животные, как и остальные. Тройня получилась сама собой: так организм коровы отреагировал на гормональную терапию, предшествующую искусственному осеменению.

Здоровая корова (имени у нее нет, потому что в хозяйстве более 7000 животных, всем присваивают порядковые номера) легко выносила в прямом смысле слова нелегкий груз – 106 килограммов. «Трудностей во время стельности не было. Все протекало нормально», – рассказывают в хозяйстве.

Роды тоже прошли без осложнений, отелилась сама – отстрелялась за полчаса. Тем более опыт у коровки уже сеть – тройня не первые ее детеныши. Телята родились 6 октября рано утром, с 5.40 до 6.15 утра. Отел принял один рабочий по уходу за животными. Сначала появились два бычка 34 и 39 кг, следом за ними телочка весом 33 кг. После рождения малышей оставили в одном загоне с матерью, она их облизала, потом перевели в профилакторий, где они окончательно высохли. А затем перевезли и расселили в индивидуальные домики. Тут они будут жить следующие 2 месяца.

Первый теленок

И мама, и новорожденные чувствуют себя замечательно. Малыши из тройни ничем не отличаются от своих сверстников – такие же игривые и любопытные, растут, набирают вес.

– В этом возрасте они все шустрые, особенно когда кушать хотят, – смеется Наталья. – До 75 дней будем кормить их цельным молоком, три раза в день по три литра. Немного прикармливаем комбикормом. А потом перейдут на полноценный рацион, как и все телята их возраста, никаких исключений для них не делается.

Второй теленок

В истории хозяйства это первый случай такого прибавления, да еще и в год Быка. А вот в крае подобный случай уже был в 2019 году на сельхозпредприятии в Ужурском районе.

Третий теленок

– По крестьянскому поверью, тот, кто вырастит коровью тройню, подарит мир и согласие всей округе. Так что мы будем стараться, – пообещала глава хозяйства.

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