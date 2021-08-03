Ангел для хозяйки: собака по кличке Ведьма не дала сбыться роковому предсказанию и спасла от гибели женщину-сердечницу

На фото - собака Ведьма и ее хозяйка Валентина Степановна. Фото: архив семьи.

Сердечная история, иначе не скажешь… Судите сами: в Енисейске (это на севере Красноярского края) собака по кличке Ведьма сумела спасти хозяйку, 69-летнюю Валентину Сорокачук, которой внезапно стало плохо с сердцем. Вопреки пророчеству, предвещавшему женщине верную гибель. Детали необычного сюжета – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Хозяин, проснись!

Все случилось 25 июля в шесть часов утра. Глава семьи Александр Владимирович проснулся от громкого лая. Пронзительный, звонкий, он не умолкал ни на секунду. Выглянул на улицу – под окном металась их собака, палевая лайка по кличке Ведьма. Не находила себе места, куда-то рвалась. «Ну, что ты?» – хозяин отпер дверь, а она стремглав бросилась в дом.

- Пара секунд, и оказалась у маминой спальни, - рассказывает Наталья Максимова, дочь хозяйки. – Оглядывалась на отца, призывно гавкала, будто пыталась предупредить.

Он едва успел сделать несколько шагов, и тут услышал грохот. Подбежал – охнул: жена лежала на полу. Хрипела, из носа шла кровь, силилась что-то произнести – никак.

О вещем сне смолчала

- А у нас в семье есть такая особенность, если хотите, дар, - продолжает Наталья. – Перед чем-то плохим мы видим вещие сны. Ко мне, например, три ночи подряд приходили «вестники». Моя подруга, умершая в 31 год, и моя первая любовь, он ушел в 24 – несчастный случай. А маме, оказывается, накануне ЧП тоже было откровение во сне: «Ты умрешь, как твоя мама, в 69 лет и три месяца». Но она ничего никому не сказала. Только потом призналась: «Я знала, так будет, уйду, как бабушка Поля, в той же поре». А та умерла от инфаркта.

К слову, Валентине еще в 14 лет поставили диагноз – «порок сердца». Увы, это семейное, в роду много сердечников. Но она даже не думала сдаваться.

Валентину Степановну и Александра Владимировича в Енисейске знают и любят. Фото: архив семьи.

- Интуитивно знает, как помочь себе и другим, - говорят близкие. – Это у нее от дяди, тот был знахарем, целителем, видимо, передалось. Лечится травами: рвет, сушит, заваривает. К тому же дедушка держит пасеку - рядом с домом, он стоит прямо у леса. Так что мама умеет поддержать себя. Сколько раз ее спрашивали: «Почему не пошла учиться на фельдшера?». А она всю жизнь в торговле, на отдых не торопится. И – что интересно – не ради наживы. Всегда поможет бедным семьям, и одеждой, и продуктами. С папой вырастили троих детей. В городе ее любят, как родную…

Чует за километры

Но так уж вышло: в то роковое утро рядом не оказалось никого. Дети живут отдельно, муж спит в другой комнате, встает не раньше девяти утра. Казалось, все было предрешено… Но тут вмешалась собака Ведьма.

- Ей четыре года, необычную кличку унаследовала от матери, - рассказали в семье Сорокачук корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск». – У нас папа иногда ездит на охоту. И давно подметил, эта собака обладает поразительным свойством: зверя чувствует за несколько километров. Поэтому дал ей такую кличку. Первой Ведьмы уже нет, после нее остался щенок, девочка, назвали также. Тем более чуйка у второй Ведьмы оказалась ничуть не хуже, даже наоборот. Она – птица вольная: сначала пробовали держать в вольере, но ни в какую. Выла и выла, не переставая. Пока не выпустили, не успокоилась. Она подвижная, но очень добрая, какой смысл держать на цепи?

Удивительно, это и сыграло решающую роль. Словно бы почуяв опасность, собака кинулась на подмогу хозяйке.

- Все, что я помню: начало вставать, и вдруг что-то будто щелкнуло, - вспоминает Валентина Степановна. – Больше ничего: кругом темнота, и откуда-то доносится собачий лай.

Вот она, спасительница хозяйки. Фото: архив семьи.

Позже врачи скажут: пациентке оставалось всего несколько минут. Но она благодаря питомице, ее голосу помощь подоспела вовремя.

Привела помощь

Увидев, что с женой беда, Александр Владимирович набрал скорую. Бригада примчалась в считанные минуты.

- Тут же сделали кардиограмму. Оказалось, это затмение сердца: оно билось редко-редко, плюс резко упало давление. 90 на 40. То есть была на грани. Потом выяснилось, поднялось давление, была сильная тахикардия. Она пыталась его сбить и не рассчитала количество таблеток.

«Мотор, заводи мотор!» - фельдшеры Максим Баранов и Евгений Богушевич - в прямом смысле слова – вернули пациентку с того света. Запустили сердце, увезли в больницу. Три дня, и она снова встала на ноги, была дома.

На фото Валентина Степановна с дочерью Натальей (справа) и фельдшерами скорой помощи, которые ее спасли. Фото: Енисей Информ.

Как встречала собака, надо было видеть! Подскочила к машине, встала лапами на порог. Бешено крутила хвостом, лизала руки, радовалась, как ребенок.

- Вот такая она, наша Ведьма, - улыбается Наталья. – Настоящий Ангел для хозяйки, да и для всей нашей семьи. Мы поражены тем, что случилось. Как повела себя наша собака, привела помощь, спасла маму. И, конечно, низкий поклон врачам!

За помощь при подготовке публикации благодарим медиагруппу «ЕНИСЕЙ-ИНФОРМ».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина ЗАЙЦЕВА, председатель клуба «Ковчег», специалист с 30-летним стажем:

- Конечно, что точно двигало Ведьмой, мы можем только догадываться. Но нужно отметить, что порой собаки могут являться настоящими телепатами. Это как люди: среди них тоже есть более и менее чувствительные. Если между собакой и хозяином существует контакт, связь, питомец действительно способен почувствовать грозящую опасность.

Есть еще и такой момент. Собаки, например, могут почувствовать по запаху понижение или повышение уровня сахара в крови человека. И их легко научить «будить» хозяина, чтобы он смог поставить себе укол. Такие случаи есть. Кроме того, очень часто собаки предупреждают владельцев о пожарах, также заранее чувствуют землетрясения. И тоже успевают прореагировать.