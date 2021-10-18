Мэр Красноярска Сергей Еремин показал, как его семья утилизирует пластик

Такие контейнеры для сбора пластика установлены по всему городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноясрка Сергей Еремин в своем инстаграме показал, как его семья копит и утилизирует пластик, в частности пластиковые бутылки. Мэр сообщил, что привлекает к этому не только взрослую часть семьи, но и младших дочек.

- Уже ежедневный маленький ритуал у дочек - с вечера сминать использованные пластиковые бутылки для экономии места, а с утра выбрасывать их в специальный контейнер. Подсчитал: если в среднем использовать по две бутылки в день, то это будет чуть ли не под тысячу в год. А одна пластиковая бутылка разлагается 450 лет, - пишет в соцсетях руководитель Красноярска.

На видеоролике дочки Сергея Еремина тщательно сминают бутылки, складывают их в отдельный пакет, чтобы с утра, по пути в школу, убрать их в специальный контейнер пластика.

Мэр отметил, что он рад, что такая забота о природе исходит от молодежи. Сергей Еремин рассказал, что на одной из встреч со школьниками, дети рассказали, как ведут экологичный образ жизни, а старшее поколение этого не понимает.

- Друзья, мои ровесники и постарше, давайте подтянемся в этом плане! Если каждый начнет с себя, с простых привычек, проявит заботу о планете - это здорово!, - подытожил мэр.

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