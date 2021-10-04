Осенний этап марафона продлился две недели Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился осенний экологический марафон «Зеленая неделя», который традиционно, дважды в год, весной и осенью, организует общественная организация «Зеленая дружина» при поддержке СГК.

Осенний этап марафона продлился две недели и впервые состоялся сразу в нескольких городах края: Канске, Зеленогорске, Назарове и Красноярске.

Как это было, все подробности – в дневнике «Зеленой недели».

21 сентября, Канск

Воспитанники детского дома высадили деревья вместе с энергетиками Канской ТЭЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

С канским детским домом имени Юрия Гагарина энергетики дружат давно, «Зеленую дружину» встретили с радостью.

Помогать воспитанникам и педагогам приехали энергетики с Канской ТЭЦ.

Деревья для экомарафона энергетики выбрали самые нарядные, чтобы украшали двор и зимой и летом, - ели, рябины, яблони.

Аллея получилась яркая и «внушительная»: саженцам по 10 лет – крепкие.

Над названием старшеклассники долго не думали.

- Это будет «Аллея дружбы»!

23 сентября, Зеленогорск

Ветераны-энергетики высадили рябины, орех, кедр и яблони. Фото: СГК

В Зеленогорске деревья высаживали на Красноярской ГРЭС-2. Это еще одна традиция экомарафона СГК – озеленять не только городские уголки - скверы, парки, музеи, больницы, школы, детские сады, - но и рабочие территории энергетиков.

Идея простая. Во-первых, приятно работать там, где красиво. Во-вторых, чем больше зелени на предприятиях, тем больше ее в городе.

Кстати, традиции высаживать редкие виды деревьев на Красноярской ГРЭС-2 уже несколько лет. В этот раз благодаря «Зелёной дружине СГК» и ветеранам-энергетикам здесь появились новые рябины, орех, кедр и яблони.

24 сентября, Назарово

В Назарове к «Зеленой дружине» присоединились опытные дружинники - сотрудники Назаровской ГРЭС, молодежный совет, и новички - студенты Назаровского энергостроительного техникума.

Для сквера «Яблочный» в поселке Строителей – молодые яблони от энергетиков. Сквер сделали недавно, озеленение необходимо.

- Представьте только, какая красота будет весной, когда яблони начнут цвести, - говорит заместитель директора Назаровской ГРЭС Татьяна Зиновьева.

Экомарафон – история о цветущих и зеленых городах, а еще она о воспитании.

Организаторы уверены или, скажем точнее, верят, что «человек, высадивший хоть одно дерево, не станет их ломать».

Будущие энергетики – участники марафона, а многие из них деревья высаживали впервые, воодушевлены новым опытом и обещали за яблонями приглядывать.

Красноярск

28 сентября, Парк «Солнечная поляна»

В Солнечном высадили аллеи рябин и яблонь Фото: Мария ЛЕНЦ

Самая многочисленная команда «Зеленой дружины СГК» вышла в парк микрорайона Солнечный: жители, волонтеры, энергетики, первокурсники металлургического колледжа.

Фронт работы – серьезный: аллея яблонь и рябин вдоль дорожек к новой сцене. Парк растет, благоустраивается, каждое дерево – долгожданное.

Перед стартом – инструктаж от руководителя «Зелёной дружины» Артема Речицкого: как высадить дерево, чтобы оно легко прижилось.

Руководитель "Зеленой дружины СГК" Артем Речицкий Фото: Мария ЛЕНЦ

Соблюдение технологии высадки, от размера ям до количества чернозема на одно дерево, - один из главных принципов «Зеленой дружины».

- Во время пересадки мы подсыпаем в лунку чернозем, не меньше ведра, наливаем воду. Важно, чтобы ком с корневищем был на уровне грунта, а не ниже — иначе прикорневая шейка начнет гнить. Если все сделать правильно, деревья приживутся даже в сложных городских условиях. У «Зеленой дружины» очень высокий процент приживаемости благодаря соблюдению технологии высадки и уходу, - уточняет Артем Речицкий.

Глава города Сергей Еремин считает этот парк знаковым, лично следит за его развитием, поэтому охотно присоединился к акции и рассказал о ней своим подписчикам в Инстаграме.

Глава города Сергей Еремин присоединился к экомарафону Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сегодня работал в Солнечном. Вот вроде и работал, но отдохнул душой. И деревья посадили с жителями, и вместе посмотрели реализованные проекты, о которых мечтали ещё в начале года. Уверен, новый парк «Солнечная поляна» станет одним из ключевых в городе. У него для этого есть всё – удивительный рельеф, масштаб, а главное – неравнодушные жители. Год назад они заложили традицию народного озеленения и постоянно пополняют парк новыми деревьями и кустарниками. Сегодня свой вклад внесла «Зелёная дружина СГК», с удовольствием присоединился. Рад, что деревья, высаженные мною здесь ранее, уже плодоносят.

Отдельно Сергей Еремин отметил, что за зелень в «Солнечной поляне» теперь отвечает Красгорпарк, а значит, за «новенькими» будут ухаживать.

Местных жителей утром в будний день в парке немного, в основном мамы с малышами, но все единодушны:

На акцию пришли активные местные жители, мамы с детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

- Замечательная акция, спасибо организаторам!

Вероника и Геннадий Роговы из соседнего дома пришли помочь:

- Мы два года назад переехали в Красноярск из Уяра, поселились в Солнечном. Парк на наших глазах растет! Раньше такая грязь была, я не могла дойти до библиотеки по оврагам. Сейчас посмотрите, какая красота. Поэтому когда увидели объявление об акции в группе Солнечного, сразу решили прийти. И хоть какую-то лепту сегодня мы внесли. Мы в парке каждый день с мужем гуляем, скоро наши внуки будут гулять.

28 сентября, школа №144

Школа №144 давний друг и соратник «Зеленой дружины СГК» Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта школа – давний друг и соратник «Зеленой дружины СГК».

В 2017 году в школе был заложен сквер в честь памяти семьи Крутовских, появились первые яблони. Все они прижились и уже «на голову» выше старшеклассников.

Поэтому «Зеленая дружина» снова здесь. Уход за деревьями «принимающей стороны» – принципиальное условие сотрудничества. Деревья высаживаются только там, где есть гарантии, что о них будут заботиться.

Педагоги школы №144 вместе с родителями много делают для озеленения, прошлой весной высадили Аллею Победы в микрорайоне, сами собрали деньги и купили ели, следили, поливали.

- В Солнечном не очень хорошо с зеленью, а это же «легкие» планеты, - говорит завуч Ольга Задонская. - Поэтому мы всегда рады «Зеленой дружине». И макулатуру собрали, и деревья с благодарностью принимаем.

Пока одни парни грузят макулатуру, другие готовят воду, чернозем, начинают высаживать.

Семиклассники пыхтят. Стараются делать все правильно. Яблонь и рябин много, поэтому экоурок получается длинным. Зато итоговая «картинка» всем нравится: только что было пусто, а сейчас – сад.

Подростки улыбаются, благодарят:

- Спасибо! Было весело!

29 сентября, школа №155

Лунки у третьеклассников получились - загляденье Фото: Мария ЛЕНЦ

Весной, в конце мая, «Зеленая дружина» высаживала деревья в 10 школах Красноярска, в том числе в школе №155. Поэтому акция начинается с «инспекции».

- Вот, посмотрите, - приглашают учителя, - все-все деревья прижились и даже успели подрасти!

Деревья в школе очень ждали. Зелень в многолюдной Покровке — дефицит. Школа новая, все только начинается. Старшеклассники басят, малыши пищат - начинаем!

Работа спорится, вместе со старшеклассниками трудятся учителя – крепкие мужчины.

3 «Ж», который влился в «Зеленую дружину» еще весной, будучи 2 «Ж», опять пришел в полном составе.

Команду из третьеклассников озеленителей-дизайнеров возглавила Дарина из 11 «А»: лунки получились – загляденье.

Все классы к встрече с «Зеленой дружиной» подготовились, собрали две тонны макулатуры. Рекордсмен 2 «Д» - 263 кг, молодцы!

Дарина из 11А руководила третьеклассниками-дизайнерами Фото: Мария ЛЕНЦ

Это новое правило «Зеленой дружины». Чтобы принять участие в экомарафоне, школы должна собрать макулатуру. Но не столько важен результат и количество килограммов, сколько процесс. Пока он идет, педагоги могут поговорить с детьми о взаимодействии с окружающим миром, о самых простых экопривычках, об экосознании.

30 сентября, станция

Завершился экомарафон на новой насосной станции в Железнодорожном районе на пересечении улиц Новосибирской и Спартаковцев.

Она недавно построена для качественного теплоснабжения жителей Октябрьского района после замещения малых, неэкологичных котельных №1 и 2.

Теперь, когда строительство завершено, можно заняться благоустройством и озеленением.

По просьбам жителей сотрудники насосной станции высадили сиреневую аллею, так что будущей весной уже можно будет любоваться яркими соцветиями.

Важно

Меняемся сами, меняется мир

Одним из направлений экомарафона 2021 года стало экологическое просвещение красноярцев. Весной, перед сезоном отпусков, активисты «Зеленой дружины СГК» объясняли детям и взрослым правила сбора и утилизации мусора на туристических стоянках.

На осенней «Зеленой неделе» организаторы рассказали красноярцам о том, где и как в городе можно сдать отходы на переработку: макулатуру, пластик, стекло, текстиль, опасные веществе, автомобильные шины.

Большой проект «Переработка» с картой адресов пунктов приемов вторсырья вышел на портале СГК onlain.

https://sibgenco.online/special/krasnoyarsk-sdayet-v-pererabotku/

«Зеленая дружина СГК» делает и практические проекты по переработке. Так, проект «Батарейка» позволил отправить на утилизацию 18 тонн использованных гальванических элементов.

В этом году школы Красноярска–участники экомарафона собрали 9000 тонн макулатуры, на вырученные средства обновили библиотечные фонды.

Продолжилась благотворительная история СГК #ЗаЖивое, был организован благотворительный сбор макулатуры в пользу приюта для животных КРОО «Друг».

Участники экомарафона сдавали макулатуру в пользу приюта для животных "Друг" Фото: Мария ЛЕНЦ

Если вы хотите оказать финансовую помощь приюту «Друг» можно, сделав перевод с пометкой «За живое»:

- по номеру телефона 8-902-928-92-29 через систему быстрых платежей без комиссии с карты любого банка (получатель — Марина Петровна Якубенко);

- на карту «Сбербанка» по номеру 4817 7602 7556 3348 (получатель — Марина Петровна Якубенко).

Прямая речь

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК:

- Сибирская генерирующая компания в течение нескольких лет реализует масштабную экологическую программу в области теплоснабжения. Это и модернизация Красноярской ТЭЦ-1, и замена котельных.

Поддержка общественного проекта по озеленению города — это продолжение экологических инициатив компании. Мы здесь живем и хотим, чтобы Красноярск был зелёным и цветущим. Этой осенью нам удалось расширить границы проекта, экомарафоны прошли еще в трех городах края, где работают предприятия СГК: Канске, Назарове, Зеленогорске.

Напомню, «Зелёная дружина СГК» работает в Красноярске с 2015 года. С учетом цифр осеннего этапа экомарафона – 2021 волонтеры высадили более 5500 деревьев и кустарников.