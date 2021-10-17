«Температура +40, мы наслаждались адом на земле»: самолет с красноярскими туристами полтора часа простоял в аэропорту Шарм-эль-Шейха Фото: Мария ЛЕНЦ

Рейс с красноярскими туристами задержали в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха почти на 2 часа. Красноярцы рассказали в соцсетях, что кондиционеры не работали, а экипаж ничего не мог объяснить.

- Пассажиров впустили в самолёте, а вылет не разрешали около двух часов! Душный спертый воздух от трёхсот человек. Температура в самолёте была больше +40 градусов. Кондиционеры работают только при включённых двигателях, соответственно мы наслаждались адом на земле, - рассказала одна из туристок.

Туристка рассказала, что спасаться от духоты пришлось водой, влажными салфетками и нашатырем. Красноярка также пожаловалась, что помимо жары в самолете быстро распространился запах канализации:

- Бонусом было отсутствие вытяжки ароматов канализационной системы! Воняло от нас и туалета! Как в стайке. В то, что это издевательство когда закончится, уже не верили.

После пассажирам объяснили, что задержка была вызвана перегруженностью аэропорта:

- Аэропорт Шарм-эль-Шейха был перегружен, не выдавали разрешение на вылет, вследствие экипаж не запускал двигатель и кондиционеры, - рассказали пассажиры.

Однако красноярцы в соцсетях землякам особо не сочувствовали, выразив недовольство тем, что они выезжаю за границу во время пандемии коронавируса.

В итоге туристы все-таки добрались домой. Однако впечатление от отдыха было подпорчено:

- Ммм... спасибо за чудесное завершение отпуска, - подытожила красноярка.

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