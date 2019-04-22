«Уже 6 часов сидят в самолете»: российские туристы, летевшие в Таиланд, застряли в Китае

Boeing-757-200 авиакомпании AZUR air, вылетевший сегодня утром, в 03.15, из Красноярска в Таиланд, экстренно приземлился в китайском Чэнду. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, решение об экстренной посадке пилот принял,обнаружив техническую неисправность во время полета. На борту находится 236 пассажиров. И все они вот уже около 6 часов провели в самолете – возможности покинуть его нет. Рейс чартерный, а это означает, что нахождение людей на территории Китая прежде необходимо согласовать с властями страны. Поскольку соответствующих виз у россиян нет.

- Этим рейсом в Таиланд летят мои дети, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск Вадим Галанд (после его публикации в соцсетях об экстренной посадке и стало известно). – Они уже почти 6 часов сидят в самолете, и их не выпускают. И это, не считая времени полета (от Красноярска до Таиланда около 11 часов – прим.Ред).

В авиакомпании отказываются называть, какая конкретно техническая неисправность привела к посадке. Однако в аэропорту «Красноярск» пояснили, что перед вылетом технические службы тщательно проверили самолет – это необходимая процедура, и ее проходят абсолютно все воздушные суда. Что касается того, почему людей не выпускают из самолета, в AZUR air говорят, что причиной тому стала бумажная волокита – китайская сторона долго согласовывала допуск россиян в терминал.

- В настоящее время пассажиров уже перевели в терминал, они будут размещены в гостинице, - говорит Анастасия Матюшина, директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании AZUR air. – Одновременно с посадкой на запасной аэродром авиакомпания начала организацию резервного воздушного судна. Запрошено разрешение на пролет до аэропорта города Чэнду, борт в настоящее время готовится к вылету. Планируемое время вылета пассажиров на Пхукет – 00.10 вторника (мск). Авиакомпания прилагает все усилия по скорейшей доставке пассажиров к месту назначения и приносит извинения за доставленные неудобства.