Самолет с красноярскими туристами не мог вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха почти два часа Фото: Мария ЛЕНЦ

Рейс с красноярскими туристами задержали в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха на 2 часа. Как рассказали красноярцы в соцсетях, на борту находилось около 300 человек.

- Пассажиров впустили в самолёте, а вылет не разрешали около двух часов! Душный спертый воздух от трёхсот человек. Температура в самолёте была больше 40 градусов. Кондиционеры работают только при включённых двигателях, соответственно мы наслаждались адом на земле, - рассказала одна из туристок.

Спасаться от духоты туристам пришлось водой, влажными салфетками и нашатырем. Красноярка также пожаловалась, что помимо жары в самолете быстро распространился запах канализации:

- Бонусом было отсутствие вытяжки ароматов канализационной системы! Воняло от нас и туалета! Как в стайке. В то, что это издевательство когда закончится, уже не верили.

После пассажирам объяснили, что задержка была вызвана перегруженностью аэропорта. В итоге туристы все-таки добрались домой. Однако впечатление от отдыха было подпорчено.