Красноярский гонщик-нелегал на Skode арестован на два месяца в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга

Красноярского скандально известного гонщика-нелегала на Skode арестовали в Дзержинском районном суде Петербурга. Сергею Полеву, исполнившему «полет» по центру города на своем автомобиле, назначили 2 месяца заключения под стражей в СИЗО. Как сообщает пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга, также красноярцу дали 15 суток административного ареста в мировом суде за вождение без прав.

Следствие сообщило в суде, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, с целью получения незаконного дохода публиковать ролики в соцсетях с моментами совершения им преступлений.

Сам же гонщик-нелегал пояснил, что трюки не направлены на заработок. — Это больше хобби, - поделился мыслями фигурант. В мере пресечения в виде стражи Полев смысла не увидел, так как машину, все равно, забрали.

Напомним, что в Питере на красноярского «шкодавода» завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сергей Полев совершил самый настоящий «полет» по набережной: использовав в качестве трамплина мостик у Летнего сада, совершил прыжок на автомобиле. Феерично приземлившись, в прямом смысле этого слова – машина высекала искры, Skoda без номеров вылетела на встречку и на большой скорости помчалась дальше.

Сам гонщик рассказал своим подписчикам, что «полет» он совершил на скорости 160 км/ч, а после «приземления» у машины повредились подушки двигателя и коробки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело завели на гонщика на "Шкоде", совершившего прыжок на Лебяжьем мосту в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала гонщика на "Шкоде", который пролетел по Дворцовой набережной после прыжка с Лебяжьего моста. Им оказался 26-летний приезжий из Красноярска, проживающий в Северной столице на улице Дыбенко.Как стало известно 14 октября 2021 года, на него уже завели уголовное дело. (подробнее)

Красноярский гонщик-нелегал на Skoda совершил «полет» в центре Санкт-Петербурга

Красноярский скандальный гонщик на Skoda вновь появился в соцсетях с опасными трюками, на этот раз устроенными в центре Санкт-Петербурга. Видеоролик недокаскадер выложил в своем инстаграме. (подробнее)

Он еще и уклонист: в Красноярске на 15 суток арестовали водителя «Шкоды», провоцировавшего сотрудников ДПС

Сколько веревочке ни виться... Точнее сказать, сколько бы водитель на черной «Шкоде» без госномеров не пытался провоцировать сотрудников дорожно-патрульной службы, уйти от наказания ему не удалось. (подробнее)