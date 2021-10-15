«Наори – Бесплатно»: в Красноярске открылась вакансия «выслушивателя мата»

В Красноярске открылась вакансия «выслушивателя мата» Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилась необычная вакансия: требуется выслушиватель мата. Да-да, вы не ослышались – нужен человек, который по телефону будет слушать потоки крепких бранных слов. Захотелось кому-то выговориться, но он не решается сделать это при знакомых – ничто не мешает сделать это анонимно. Ведь ни та, ни другая сторона друг друга не знают.

Потенциальный работодатель – бизнес-психолог Ольга Бондарь. Рассказывает:

- В конце сентября запустила анти-стресс телефонную линию «Наори - Бесплатно!». Пишу книгу-исследование о влияние стресса на результаты в работе. Не ожидала, что желающих будет сотни человек по всей России. И сама я уже не успеваю обрабатывать звонки, это занимает иногда почти весь день. Поэтому я объявляю кастинг сотрудника, который сможет принимать звонки и слушать жалобы.

Зарплата «выслушивателя мата» 40 000 в месяц. Работать нужно в Красноярске – либо из дома, либо в офисе. Если кто-то думает, что можно ничего не делать, слушать чужую исповедь и получать денежки, то это не так. От кандидата требуется психологическое образование и аналитический склад ума. Нужно не просто слушать, но еще и подыгрывать в беседе, чтобы человек на другом конце линии смог выпустить пар и улучшить настроение.

- Это бесплатная линия для менеджеров по продажам и риэлторов. Если их бесит начальник, сложный клиент или коллеги, сотрудники могут позвонить и за 10 минут наорать любыми словами, от которых станет легче. Этот психологический метод по снятию стресса стал очень популярным в Красноярске. На основе входящих звонков будет выпущена книга. Работа серьёзная и ответственная, - добавила работодатель.

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