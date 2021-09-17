Исповедь красноярской «жены на час»: «Мужчина, который не может заплатить за девушку в кафе - нищеброд» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Красноярска по имени Татьяна опубликовала на Avito интересное объявление – «жена на час». Для российских столиц – это уже не новшество, таких предложений множество, и они пользуются популярностью. Все-таки «одиночество в большом городе» - это не миф.

Однако в Красноярске такие объявления все еще в «диковинку». Мы откровенно поговорили с красноярской «женой на час» и выяснили, как «живет» этот бизнес в Сибири.

Скриншот объявления

Татьяна живет в Красноярске и трудится домработницей в нескольких семьях. Обязанности стандартные: прибраться дома, последить за детьми, приготовить обед. Но несколько месяцев назад она решила попробовать себя в роли «жены на час». И результаты женщину пока не радуют:

- Впервые об этом я узнала в Москве. И решила попробовать в Красноярске. За это время столкнулась с ограниченностью мышления большинства людей. Они не дочитывают объявление до конца и не совсем понимают, что это такое. Почему-то у большинства «жена на час» ассоциируется с интимом, - сетует Татьяна.

По ее словам, за два месяца именно по делу к ней обратился только один человек. У него были проблемы в семье, грубо говоря, поругался с женой:

- Мы с ним пообщались. По полочкам разложили его ситуацию. Все прошло хорошо. Но чаще всего ко мне обращаются иностранцы и предлагают интим. Люди не понимают, что жизнь одним лишь сексом не ограничена. Столько всего интересного вокруг, а их интересует только постель, - рассказывает женщина.

Татьяна пояснила, что за два месяца к ней с непристойными предложениями обратились более 60 человек. На вопрос о том, сколько предлагают за интим Татьяна пояснила, что цену не спрашивала никогда:

- У меня с такими мужчинами разговор короткий. Я говорю им «обращайтесь к специалистам в этом вопросе».

Но красноярка не отчаивается. Она поясняет, что по опыту московских коллег, со временем такие личности отсеиваются, так как их все равно не бесконечное число:

- Надеюсь, что останутся же какие-то адекватные люди. Не может же всех интересовать только интим. Но Москва и Питер более продвинутые города в плане каких-то интересных предложений. Сибирь же попроще.

Татьяна добавила, что в большинстве аналогичных объявлений женщины предлагают вполне стандартные услуги: убраться, приготовить, выгулять собаку, последить за детьми. Но сибирячка только лишь «бытовухой» в своем объявлении не ограничилась. С нашей героиней можно отправиться в сплав по реке, в джип-тур, прыгнуть с парашютом, а помимо этого, Татьяна может прикинуться невестой для встречи с родственниками и даже «вынести мозг». Качественно!

- Я активный человек. Я прыгаю с парашютом, вожу практически любой транспорт: от автомобиля до гидроцикла, катаюсь на горных лыжах. Объездила множество зарубежных стран. Словом, могу предложить много. Могу даже «вынести мозг» и поскандалить, если надо, если человек просит. Но хочу делиться адреналином другими способами. Предпочитаю другой подход, ибо просто вынос мозга – это банально, - говорит Татьяна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается денежной стороны вопроса, то здесь Татьяну не смущает, что за нее будет платить мужчина, причем без романтического интереса или надежды на отношения:

- У нас принято, что мужчина всегда платит за девушку. Женщины сами виноваты в том, что мужчины перестали за них платить на встречах, - уверена Татьяна, - Мой знакомый часто говорит, и я с ним согласна, что девочка всегда остается девочкой. О женщине нужно заботиться. А то, что большинство мужчин сейчас не могут это обеспечить, это нищебродство. На самом деле, они просто мало зарабатывают.