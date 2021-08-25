«Разогнали всех орлов»: в Красноярске ищут отпугивателя ворон на зарплату в 50 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

25 августа на Avito красноярцы увидели интересную вакансию. Местный гольф-клуб «Орлиные холмы» в Березовском районе ищет человека, который бы отпугивал ворон.

В вакансии поясняют, что вороны осенью начинают вести себя особенно нагло: воруют мячики для гольфа, донимают посетителей клуба, гадят на оборудование, снаряжение и мебель. Кроме того, в гольф-клубе сообщают, что вороны разогнали популяцию орлов, в честь которых, собственно, и был назван клуб.

В руководстве клуба «КП-Красноярск» рассказали, что особо отклика вакансия пока не нашла и большим количеством звонков от соискателей похвастаться нельзя, но обещают, что работа будет официальной, а деньгами сотрудника не обидят:

- Трудоустройство официальное. Но записано будет, конечно же, не как отпугиватель ворон. Обычно не пишем «менеджер». Особой популярностью вакансия пока не пользуется, звонят только журналисты почему-то. Да, работа сезонная – до зимнего периода. Когда выпадает снег, мы закрываем гольф-клуб и переезжаем на закрытое поле. Эта должность у нас действует уже около 7 лет, - пояснил начальник административно-хозяйственной части гольф-клуба Вадим Харитонов.

Скриншот объявления с Avito

Зарплата для отпугивателя ворон, кстати, неплохая – от 35 до 50 тысяч. Правда, чтобы получить деньги, конечно, придется поработать:

- Рабочий день – примерно с 10:00 до 20:00 часов. У работника есть свой KPI. Во-первых, отчет – сколько мячей нашел. У нас же есть статистика, сколько мячей ушло в поле, и сколько недосчитались. Один мячик стоит 100-150 рублей, а вороны иногда в день могут утащить 30 штук. Они до такой степени наглые, прилетают, хватают эти мячики и улетают, - добавил Вадим Харитонов.

А теперь к интересному. Что же требуется от отпугивателя ворон? В обязанности входит: находить и разрушать гнезда, но самих ворон не убивать (по возможности), искать мячи и возвращать в игру, проводить инвентаризацию, устанавливать воздушных змей для отпугивания птиц.

Довозить работника к полю для гольфа будут на автобусе. Кроме того, сотруднику причитаются премии и питание.

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