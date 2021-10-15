«Игра в кальмара» версия «Матрёшка»: якутский дизайнер переснял фрагмент популярного телесериала

Фото: скриншот с видеоролика

Безумно атмосферное видео по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара» снял графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев. Якутянин решил показать, как могла выглядеть дорама, если бы её снимали в России. Матрешка, панельная многоэтажка и слегка потрепанный асфальт – задумка вышла довольно аутентичной.

Фео переснял фрагмент первой серии, где персонажи проходят детскую игру на выбывание, но по более жестоким правилам – вместо выхода из игры участники погибают. В российской версии взамен куклы-убийцы, контролирующей четкое выполнение правил, была использована стилизованная матрешка с горящими глазами, призванная вселять ужас в участников. Хотя, казалось бы, куда еще страшнее.

Съемка ведется от лица одного из игроков, который бежит по асфальту пока матрешка отвернулась, и замирает, когда кукла-убийца поворачивается и ищет претендентов на выбывание. Вот только дойти до финишной полосы и спастись игроку не удалось – последние кадры демонстрируют гибель участника и ярко-горящие глаза матрешки.

Как рассказал «Комсомольской правде» графический дизайнер Феоктист Алексеев, на съемки было потрачено около 3-х дней. Что примечательно: весь ролик - это полностью созданная руками дизайнера компьютерная графика.

- Это всё полностью компьютерная графика, включая матрешку и всех людей. Я занимаюсь созданием локаций в 3D, и решил, почему бы не адаптировать локацию из сериала под наш привычный антураж. Идея пришла очень просто - при просмотре сериала задумался, что если бы это происходило в пределах нашей страны. Естественно игры были бы другими, по большей степени дворовые, по типу "казаков-разбойников", "море волнуется раз" и других, но я использовал ту же схему, что и в сериале, чтобы держать в напряжении зрителя. Думаю, что будет еще пару работ по вселенной «Игры в кальмара, - поясняет Фео.

Отметим, что видеоролик активно набирает просмотры и популярность уже за пределами России – один из актеров «Игры в кальмара» Хо Сотхе запостил кадры российской зарисовки и на русском языке похвалил дизайнера, написав «Лучший» и «Молодец» в адрес Феоктиста.

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