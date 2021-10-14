«Кружили над аэропортом около получаса»: в небе над Якутском во время рейса родилась девочка. Фото: polar.aero

13 октября в небе над Якутском в самолете родилась девочка. Как сообщают в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии» у пассажирки начались роды во время срочного санитарного рейса из Мирного.

В авиакомпании сообщили, что роды прошли благополучно. Самолет же успешно сел в аэропорту Якутска. На взлетно-посадочной полосе маму и ее новорожденную дочь уже ждал автомобиль медицины катастроф, который доставил обеих в перинатальный центр.

Командир воздушного суда Валерий Матвейчук рассказал, что сигнал о родах поступил примерно на 40-й минуте полета:

- Чтобы избежать перепадов давления, мы держали постоянную высоту, включили освещение и подняли повыше температуру в салоне. Кружили над аэропортом Якутска около получаса, пока врачи не дали сигнал о снижении, - рассказал пилот.

Заведующий дистанционно-консультативным центром Национального центра медицины Евгений Целых рассказал, что несмотря на преждевременные роды, состояние младенца удовлетворительное:

- Это вторые роды, которые я принимаю на борту воздушного судна «Полярных авиалиний». Состояние мамы и ребёнка стабильные, девочка родилась немного раньше положенного срока, в настоящее время находится на вспомогательной кислородной поддержке, в динамике с улучшением.

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