Красноярскому стритрейсеру на «Шкоде», задержанному в Санкт-Петербурге, грозит до 7 лет колонии. Фото: стопкадр из видео

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего красноярца, который в ночь на 13 октября на своей знаменитой «Шкоде» прыгал с Лебяжьего моста и буквально летал по Дворцовой площади.

Полицейские обнаружили видео в ходе мониторинга соцсетей 13 октября, после чего и задержала красноярца. Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», в отношении лихача заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

При этом компрометирующее видео красноярец выложил сам – на своей странице в инстаграме. Подписчикам он рассказал, что в момент полета развивал скорость в 160 км/ч.

Напомним, что известный в узких кругах красноярский «шкодавод» часто мелькал в хронике происшествий. Его несколько раз арестовывали и штрафовали, водительских прав он также лишен – все бесполезно. Кроме того, лихача уличили в уклонении от армии.

Сейчас парень находится под следствием. Решается вопрос о вынесении меры пресечения.

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