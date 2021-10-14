«Нас уже за Смурфиков считают!»: У жителей Якутска из-под крана потекла голубая вода. Фото: стопкадр из видео t.me/crimyakutiaru

Голубая вода пошла из-под крана жильцов дома на Жорницкого, 34 в Якутске. Местный житель записал видео, на котором видно, что вода действительно голубая.

При этом состояние самого дома далеко от идеала. По словам жильца, здание находится в аварийном состоянии, его постоянно топит талыми водами и помоями. А тут еще и такая напасть:

- Сегодня случилось вот это - голубая вода с крана. Уже и не знаем плакать или истерически смеяться. Дом в аварийном состоянии. Из года в год только обещания и бессмысленные собрания, не дающих никаких результатов, - пишет якутянка.

Еще один жилец дома с горькой иронией сравнил себя и соседей с героями мультфильма:

- Нас уже за Смурфиков считают! Каждый день что-то новое!

Однако мэрия Якутска оперативно рассказала о том, почему вода вдруг посинела. Оказывается, на улице промерзла труба холодной воды. Более того, выяснилось, что в квартире №1 труба холодного водоснабжения с нарушениями была подключена к стиральной машинке:

- При перемерзании воды в трубе в кран поступают остатки воды из стиральной машины. Хозяйка квартиры свою вину не признает. Уже взяты пробы воды и переданы в Роспотребнадзор для выяснения примесей в воде, которые и вызвали такой цвет. В других квартирах из крана идет вода прозрачного цвета, - рассказал глава Строительного округа Василий Рязанский.

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