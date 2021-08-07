В Красноярске лопнула труба с горячей водой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На улице Телевизорной лопнула труба горячего водоснабжения. Чтобы жители близлежащих домов не испытывали неудобств, рабочие запитали многоэтажки по временной схеме через обратный трубопровод. Однако в СГК предупреждают: перебои могут возникнуть.

Температура воды и напор могут снизиться на улице Телевизорной, в переулке Телевизорном и на улице Калинина. Специалисты отмечают, что проводить ремонт на этом участке сложно из-за большого количества всевозможных коммуникаций.

КОНКРЕТНО

По каким адресам люди могут ощутить сбой в подаче горячей воды:

пр. Свободный, 46, 48;

ул. Телевизорная, 1, 1 стр. 4, 5, 7, 9, 10, 78, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 37, 39, 50, 52, 60, 59, 73, 1 стр. 61, 1 стр. 62;

пер. Телевизорный, 6, 6г, 6г/1, 9, 8, 8а, 8а/1, 2, 3, 3/1;

ул. Калинина, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 35, 35а, 35д, 37, 39в, 41, 41б, 41в, 43в, 43д, 45а/1–11, 45в, 45г, 45и, 47, 47а, 47в, 47д, 47и, 47к, 47н, 47м, 49, 49а, 56, 66, 68, 68а, 70а, 70б, 70в, 72/1, 3, 5, 7, 72;

ул. Комбайностроителей, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 8 (шк.), 8а, 8г (д/с), 10, 12, 12а, 18, 24, 26, 30, 32;

1-й Индустриальный, 2, 4;

ул. Камская, 1, 3, 5;

ул. Л. Чайкиной, 5, 4;

ул. Мечникова, 54, 54 стр. 6;

ул. Высотная, 2г, 2е, 2ж стр. 4.