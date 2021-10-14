Власти Хакасии опровергли слухи об отставке главы региона Валентина Коновалова Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Республики Хакасия опровергли сообщения об отставке губернатора Валентина Коновалова. В пресс-службе регионального правительства заявили, что это слухи, не связанные с реальностью.

Ранее ряд СМИ, сообщало, что Кремль якобы планирует досрочную отставку Коновалова. Множество сообщений об этом распространяли анонимы. Официальной информации не было.

Предполагалось, что губернатор уйдет со своего поста зимой или весной 2022 года. По предположениям, возглавить Республику должен был депутат Госдумы Сергей Сокол.

Однако в правительстве Хакасии развеяли все слухи и предположения. Валентин Коновалов уходить в отставку не собирается.