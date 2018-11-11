Валентин Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии с результатом 57%

На выборах главы Хакасии после обработки 99,23% голосов Валентин Коновалов побеждает с результатом в 57,63%. Такие данные приводит ЦИК РФ. На сайте комиссии подходит к завершению онлайн-трансляции подведения итогов выборов. Итак, ЗА 100 тысяч 579, ПРОТИВ 71 тысяча 858 (это 41,17%). Перевес почти в 30 тысяч голосов.

Еще совсем немного, и появятся окончательные результаты. Но, скорее всего, существенно больше ничего не изменится. Победа!

- Эйфории нет, - признался Валентин Коновалов во время пресс-конференции. – Нам предстоит большая работа. Надеюсь, при поддержке жителей Хакасии мы с ней справимся.

Такое голосование политологи считают прецедентным. Напомним, что в повторном туре выборов участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Для победы ему достаточно было набрать 50% плюс один голос.

С самого начала выяснилось: на эти выборы люди идут более активно. Явка избирателей превысила ту, что наблюдалась во время первого тура.

- Люди поверили в нашу программу, - говорит Валентин Коновалов. – Чтобы познакомиться с ней, у них было два месяца. Так что протестным я голосование не считаю.

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