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Общество24 сентября 2021 7:15

Красноярский детский сад №61 закрыли до 1 октября из-за плохого состояния подпорной стены

На объекте введён режим предотвращения чрезвычайной ситуации
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: vk.com/sverdlovkiy

Фото: vk.com/sverdlovkiy

В Красноярске до 1 октября был закрыт детский сад №61 из-за плохого состояния подпорной стены, расположенной неподалеку. Как сообщили в главном управлении образования администрации города, дети распределены в другие дошкольные учреждения, а некоторые родители и вовсе приняли решение не водить малышей в сад.

Отхождение подпорной стены началось после того, как на территории сада произошел порыв воды. Специалисты обследовали стену и поняли, что под весом грунта она начала отходить гораздо сильнее. Дабы избежать ЧП, пришлось закрыть детский сад.

24 сентября на место прибудут проектировщики и службы Красноярска, предстоят работы по демонтажу лестницы и разбору грунта.