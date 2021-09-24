Красноярский детский сад №61 закрыли до 1 октября из-за плохого состояния подпорной стены

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В Красноярске до 1 октября был закрыт детский сад №61 из-за плохого состояния подпорной стены, расположенной неподалеку. Как сообщили в главном управлении образования администрации города, дети распределены в другие дошкольные учреждения, а некоторые родители и вовсе приняли решение не водить малышей в сад.

Отхождение подпорной стены началось после того, как на территории сада произошел порыв воды. Специалисты обследовали стену и поняли, что под весом грунта она начала отходить гораздо сильнее. Дабы избежать ЧП, пришлось закрыть детский сад.

24 сентября на место прибудут проектировщики и службы Красноярска, предстоят работы по демонтажу лестницы и разбору грунта.