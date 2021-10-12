«Спасибо, Женя, отличное раскрытие»: в якутском селе Чкалов картофель сбрасывают с самолёта АН-2 посреди поля

Скриншот с видео

В селе Чкалов, Якутия, началась авиадоставка овощей. В этот раз способ был выбран довольно необычный – первая партия картофеля была сброшена посреди поля с самолёта АН-2. Ранее овощи в Чкалов завозили вертолетом МИ-8, но всегда передавали на земле. Как рассказали в администрации Аллаиховского улуса, новый способ доставки удивил всех.

Сброс партии овощей с самолета заснял один из местных жителей и выложил в соцсети.

На кадрах видно, как самолет летит над заснеженным полем, где установлены красные флажки. Через несколько мгновений из АН-2 скидывают тюк с картофелем на парашюте.

- Спасибо, Женя, отличное раскрытие, - комментируют «посадку» овощей за кадром местные жители.

Завоз овощей и фруктов в текущем году осуществляет подведомственное предприятие «Якуптоптторг». Ранее компания также привозила селянам продукты, но передача всегда происходила на земле.

Такие изменения, как поясняет руководство района, произошло из-за того, что у компании-подрядчика есть только самолёты АН-2.

Пока в село привезли только картошку, на очереди еще капуста, лук и свекла. Особенно сельчане переживают за доставку фруктов.

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