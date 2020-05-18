«Видели? Что это было?» на юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита
- Что это сейчас было??
- Взрыв?
- Не похоже, зеленое какое-то свечение.
- Так вообще в небе… и белое белое.
- Прямо светом белым осветило, а потом взрыв.
- Слышала какой-то грохот, потом залаяли собаки. Что это было, не понять.
- На балконе стояла, сильно осветило и упало что-то яркое и следом как взрыв.
- Я как раз около дома стояла его видела, такая красота.
- Такое и было свечение, бело-синее. Как днем стало. Я сначала подумала, что фейерверк кто-то запустил.
Буквально час назад, около 22:45 минут жители южных районов Красноярского края начали писать сообщения в мессенджерах и социальных сетях о ярком свечении и громком взрыве. Его видели и слышали в Курагинском, Каратузском, Минусинском районах. Есть сообщения из Тувы, Хакасии и даже города Шагонара Кемеровской области. Все задаются вопросом, что это было и сходятся во мнении, что это метеорит, который, возможно, упал где-то в тайге. Сфотографировать явление удалось немногим, удалось найти пока два снимка, которые пересылаются из группы в группы.
А вот сообщение из Сосновоборска: "Кто видел астероид падающий в сторону Красноярска? Думал кранты всем, огромный, горел разными цветами? Я не один его видел, нас было пятеро, у всех мурашки от возможного апокалипсиса были".
Что же произошло на самом деле и кем был возмутитель спокойствия? Остается дождаться официального подтверждения и комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU