2020-05-18T20:33:21+03:00
Наука

«Видели? Что это было?» на юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита

А также в Хакасии, Туве, Кемеровской области
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита. Фото: соцсетиНа юге Красноярского края массово сообщают о падении метеорита. Фото: соцсети
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- Что это сейчас было??

- Взрыв?

- Не похоже, зеленое какое-то свечение.

- Так вообще в небе… и белое белое.

- Прямо светом белым осветило, а потом взрыв.

- Слышала какой-то грохот, потом залаяли собаки. Что это было, не понять.

- На балконе стояла, сильно осветило и упало что-то яркое и следом как взрыв.

- Я как раз около дома стояла его видела, такая красота.

- Такое и было свечение, бело-синее. Как днем стало. Я сначала подумала, что фейерверк кто-то запустил.

Буквально час назад, около 22:45 минут жители южных районов Красноярского края начали писать сообщения в мессенджерах и социальных сетях о ярком свечении и громком взрыве. Его видели и слышали в Курагинском, Каратузском, Минусинском районах. Есть сообщения из Тувы, Хакасии и даже города Шагонара Кемеровской области. Все задаются вопросом, что это было и сходятся во мнении, что это метеорит, который, возможно, упал где-то в тайге. Сфотографировать явление удалось немногим, удалось найти пока два снимка, которые пересылаются из группы в группы.

А вот сообщение из Сосновоборска: "Кто видел астероид падающий в сторону Красноярска? Думал кранты всем, огромный, горел разными цветами? Я не один его видел, нас было пятеро, у всех мурашки от возможного апокалипсиса были".

Что же произошло на самом деле и кем был возмутитель спокойствия? Остается дождаться официального подтверждения и комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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