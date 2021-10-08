В Красноярске задержали 18-летнего водителя, устроившего массовое ДТП с пострадавшими детьми. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске полицейские установили личность водителя, устроившего массовое ДТП с пострадавшими на Семафорной. Как сообщает пресс-службе ГИБДД, виновником аварии стал 18-летний молодой человек.

Напомним, что 7 октября на Семафорной водитель «Хонды» прямо на проезжей части устроил «игру в шашки». Парень то выезжал на «встречку», то возвращался в свой ряд. В итоге он спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями. Пострадали 4 человек, в том числе двое детей.

В ГИБДД добавили, что парень скрылся с места аварии. Полицейским он заявил, что испугался, осознав, что натворил. Также выяснилось, что для юноши подобные «игры» на дороге давно не в новинку:

- Инспекторы установили, что всего за полгода водительского стажа молодой человек уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большая часть из которых превышение скорости, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

В отношении 18-летнего лихача составили административный протокол за оставление места ДТП. Ему грозит лишение прав на 1,5 года или арест на 15 суток.

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