Еда тоже имеет значение: советы по питанию тем, кто перенес ковид в тяжелой форме Фото: Мария ЛЕНЦ

Одно из неприятных последствий ковида – нарушение питания и работы желудочно-кишечного тракта. Особенно при тяжелых формах заболевания, когда организм сначала теряет от 5 до 15 килограммов веса, а затем пытается все вернуть и человек чувствует постоянный голод. При этом подводит кишечник, требуются препараты для восстановления его микрофлоры.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора дают рекомендации о правильной диете и режиме питания.

Легкое мясо, зелень - хороший вариант для обеда Фото: Мария ЛЕНЦ

Что нужно включить в рацион:

- цельнозерновые (рис, гречка, овес, перловка);

- бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица;

- фрукты, овощи и ягоды;

- рыба (предпочтительно жирная, не менее 3 – 4 раз в неделю);

- кисломолочные продукты (творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без сахара);

- орех;

- вода.

Что нужно включить в рацион и от чего воздержаться

Стоит воздержаться:

- красная икра;

- переработанные мясные продукты (колбаса, сосиски, копчености);

- сладости, шоколад;

- напитки и соки с добавлением сахара;

- алкоголь.

Главное в питании – разнообразие. По словам специалистов, каши из цельнозерновых продуктов – отличный источник энергии, богаты витаминами группы В и содержат пищевые волокна для нормальной работы ЖКТ. Бобовые содержат легкоусвояемый растительный белок, микроэлементы медь и цинк.

Прислушивайтесь к своему организму, оценивайте размеры порций и ешьте больше овощей и фруктов. Про фрукты и ягоды – особо важный момент: каждый день и не менее 5 порций по 18 – 100 граммов чистой мякоти. Причем все должно быть свежим (в смысле не консервированным). В них есть витамины С, бета-каротин, фолиевая кислота и много всего полезного, отчего кишечник скажет вам спасибо.

Вкусно, но лучше пока отказаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Рыба должна быть жирной, не менее 4-5 раз в неделю. В ней есть ценнейшие Омега-3 кислоты. Побалуйте себя орехами. И, конечно же, кисломолочными продуктами умеренной жирности. Но только без добавления сахара. Сахара вообще нужно постараться избегать в этот период: газированная вода, шоколад и прочее пусть подождут до лучших времен. И алкоголь, кстати, тоже – печени и без него хватает проблем.

По поводу того, как часто нужно принимать пищу. Одни после ковида жалуются на потерю аппетита, другие, наоборот, на неуемный голод. Правильный вариант – принимать пишу как минимум три раза в день (при условии, что нет хронических заболеваний (таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника и других патологий). Если есть, то обсудить ваше питание нужно с врачами.

Красная икра вкусная, но все же не чудо-продукт от всех болезней Фото: Мария ЛЕНЦ

Что пить: чистую воду, это самое лучшее в данный период. Или свежевыжатые соки.

Наконец, что нужно исключить из меню, так это копченые мясные деликатесы. Что касается красной икры (некоторые считают ее суперпродуктом от всех болезней). Нет, целительной силы в ней нет, но и вреда тоже – так что побалуйте себя в умеренных количествах.

И последний совет: от чувства голода можно отвлечься, например, прогулкой на свежем воздухе. Это пойдет на пользу, ведь восстановление после перенесенного коронавируса – это мероприятие комплексное.

Побалуйте себя орехами Фото: Мария ЛЕНЦ

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