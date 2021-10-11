Близкая дорога к интересному: в Красноярске появилась «Лига Знаний». Фото: "Фейсбук" Юрия Подопригоры

16 сентября в Красноярск приезжала Татьяна Толстая. У нее состоялась не совсем обычная встреча с поклонниками литературы. Писательница, публицист и литературный критик стала первой гостьей культурно-образовательного проекта под названием «Лига Знаний». Рассказывала удивительные факты о творчестве Антона Чехова.

- Никогда бы не догадался, что Чехов не только мастер сюжета и острого русского слова, но и мастер тайных смыслов, символов, каких-то завуалированных историй, которые вложены в другие истории, - признался организатор проекта Юрий Подопригора.

Начало

При слове «лига» представляется некое сообщество с налетом тайны и интриги. Но в нашем случае в сообщество может попасть любой человек, который стремится к общению, к знаниям, испытывает потребность послушать и поделиться личным опытом и впечатлениями.

Началось все с того, что весной 2018 года Юрий Подопригора решил создать некий формат встреч для тех, что увлекается историей и путешествиями. И назвал его «Лигой Странников». Довольно быстро сформировалось сообщество творческих, заинтересованных в развитии и содержательном общении красноярцев.

Встреча участников "Лиги Странников". Фото: "Фейсбук" Юрия Подопригоры

- Мы начали собираться в разных заведениях и рассказывать истории о путешествиях в прикладном ключе – куда поехать, что посмотреть, какие есть интересные маршруты, хитрые лайфхаки. И в более философском – о путешествиях, который человека меняют, развивают, двигают куда-то к лучшему, позволяют по-новому взглянуть на мир.

В ходе этих встреч родилась идея ежегодного фестиваля. Он проходил в Красноярске в 2018 и 2019 годах. В 2020 году, по понятным причинам, пришлось отложить, но в нынешнем году, скорее всего, состоится.

Из первого проекта родилась идея второго – «Лиги Делового Чтения». Знаете, сколько сейчас выходит деловой литературы, а у предпринимателей, на которую она рассчитана, порой не хватает времени. Идея такова: каждый из участников читает по одной книге и затем делится мнением с товарищами. А те уже делают выводы: нужно ли им подробнее знакомиться с изданием или пропустить. Проект также оказался жизнеспособным, в 2021 году стартовал уже третий сезон. Есть еще один проект - «Лига Личностного Роста», в рамках которого проходят выступления квалифицированных психологов с последующей дискуссией.

Лига Делового Чтения. Фото: "Фейсбук" Юрия Подопригоры

И тут родилась новая идея: а не создать ли еще одну лигу, по самым разным интересам…

Необычная фабрика

«Лига Знаний» родилась, имея перед собой многолетний опыт Норильска. Там с 2013 года успешно существует клуб-лекторий под названием «Обогатительная фабрика». Обогатительная – в смысле обогащающая знаниями. Его организатор – медиакомпания «Северный город» при поддержке компании «Норникель». Это неформальный и увлекательный клуб для взрослых, который успешно совмещает образование и развлечение, приятное с полезным. Сюда приходят те, кто ищет для себя что-то новое.

За эти годы там побывало немало известных спикеров, причем не только из числа норильчан. Скажем так: любого интересного человека, прилетавшего за Полярный круг, организаторы «Фабрики» рассматривали как потенциального гостя. Порой приглашали специально. Обсуждали самые разные темы. Для понимания назовем некоторые. Например, как сон влияет на величину заработка. Что такое кофейный туризм, каппинг и колесо вкусов. Что представляет собой молекулярная кухня.

Лика Личностного Роста. Фото: "Фейсбук" Юрия Подопригоры

Спикерами «Обогатительной фабрики» были Фекла Толстая - праправнучка великого русского писателя, журналист и писатель Дмитрий Быков, химик с мировым именем Артем Оганов и многие другие. Кстати, писательница Татьяна Толстая на следующий день после встречи в Красноярске, то есть 17 сентября, села на самолет и прилетела в Норильск на встречу с «Фабрикантами».

Интересно? Еще бы!

«Лига знаний»

Возвращаемся в Красноярск. Опыт «Обогатительной фабрики» лег в основу нового проекта – «Лиги Знаний». И первая встреча со спикером Татьяной Толстой прошла при полном аншлаге (насколько это позволили антиковидные ограничения).

– С поправкой на ковид эта встреча была очень масштабной. Пришли больше сотни человек. Это предел вместимости амфитеатра в МВДЦ «Сибирь» с ограничением в 50%. Места закончились через 6 часов после начала регистрации на сайте, - поделился Юрий Подопригора.

И добавил, что на встречу пришли в основном красноярцы зрелого возраста, но была и молодежь. Некоторые с книгами, чтобы взять автограф. Не было «проходных» - люди готовились и задавали вопросы. Для спикера важно иметь обратную связь с залом, и писательница ее получила.

Следующая встреча состоится совсем скоро, 13 октября. Гость очень интересный: известный спортивный комментатор, эмоциональный, веселый Георгий Черданцев. Если кто не знает, он филолог по образованию, переводчик, знает два иностранных языка. Говорить будет и о проблемах русского языка, и о спорте, и о закулисных спортивных событиях, и о своих путешествиях. Регистрация на него здесь.

О дальнейших планах «Лиги Знаний» можно отслеживать в соцсетях: на «Фейсбуке» и во «ВКонтакте».

Следующий гость "Лиги Знаний" - спортивный комментатор, эмоциональный, веселый Георгий Черданцев. Фото: "Фейсбук" Юрия Подопригоры

- Ранее все эти проекты существовали практически на чистом энтузиазме. А теперь они все поддерживаются «Норникелем», - подытожил Юрий Подопригора. И добавил, что сотрудничество с компанией позволяет вовлекать в «Лигу» новые лица, расширять сообщество заинтересованных людей, генерировать интересные идеи.

Компания поддерживает многие культурные, познавательные и интересные проекты и готова помогать их реализации. Буквально недавно мы говорили о том, что к столетнему юбилею писателя Виктора Астафьева снимается документальный фильм о его творчестве. В Норильске будет построен Арктический музей современного искусства. В Северный город с выступлениями прилетают выдающиеся музыкальные коллективы.

На северных территориях компания поддерживает стремлением коренных малочисленных народов к этнической идентичности. Это праздники Хейро и Большой Аргиш, восстановление утраченной письменности энцев, создание единого алфавита народов саами. И многое другое.